Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак»: «История с партнером Кубка России дурно пахнет. Кто-то лоббирует монополистов»

«Спартак»: «История с партнером Кубка России дурно пахнет. Кто-то лоббирует монополистов»

15 августа 2022, 19:16
8

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по вопросу титульного партнера нового сезона Кубка России. По его мнению, выбором клубов хотят пренебречь.

– В вопросе партнера Кубка России хорошо бы прислушаться к клубам, а не начинать игры, что мы все решили заранее. Мол, вы, клубы, проголосуйте, а мы сделаем так, как решили.

После того как клубы проголосовали за «Яндекс» начались очень странные движения. Начали со всех сторон мочить «Яндекс», этот выбор клубов.

– Нет ли здесь нехорошей составляющей?

– Она может быть. Эта история дурно пахнет. Кто-то лоббирует монополистов. Кто-то не хочет появления новых игроков на футбольном рынке. Кто-то говорит: «Нет, у нас будут монополисты». При всем уважении к «Матч ТВ» и «Фонбет».

  • «Яндекс» хочет стать генеральным спонсором Кубка России.
  • По информации «РБ Спорт», компания увеличила предложение на 215 миллионов рублей.
  • Сейчас предложение «Яндекса» и «BetBoom» выгоднее, чем от «Фонбет» и «Матч ТВ». Однако пока это не стало основанием для заключения контракта именно с «Яндексом».

Еще по теме:
«Зенит» – ЦСКА: стартовые составы на матч за Суперкубок России 9
Акинфеев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России 3
Полиция задержала 35 фанатов по пути на матч за Суперкубок России 3
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nik55
1660580436
«Матч ТВ» кто владеет ----тот и лоббирует
Ответить
R_a_i_n
1660580752
Бо мж-тв красавцы))) Газпром-мечты сбываются.
Ответить
PAREVG.
1660581099
Газпром медиа не отдает маленький кусок пирога...
Ответить
Fusballer
1660581102
Попахивает газом)))
Ответить
Иван Петров 1986
1660581619
Букмекеров вообще нельзя близко к спорту подпускать тем более на государственном уровне.
Ответить
kostilio
1660583520
ну это же матушка Россия ))) что вы хотели ?? все как всегда
Ответить
Главные новости
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
7
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
5
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
15
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
8
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
6
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
8
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
6
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
29
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
12
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
11:33
17
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
27
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
10
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
4
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
11
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+