«Спартак»: «История с партнером Кубка России дурно пахнет. Кто-то лоббирует монополистов»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по вопросу титульного партнера нового сезона Кубка России. По его мнению, выбором клубов хотят пренебречь.

– В вопросе партнера Кубка России хорошо бы прислушаться к клубам, а не начинать игры, что мы все решили заранее. Мол, вы, клубы, проголосуйте, а мы сделаем так, как решили.

После того как клубы проголосовали за «Яндекс» начались очень странные движения. Начали со всех сторон мочить «Яндекс», этот выбор клубов.

– Нет ли здесь нехорошей составляющей?

– Она может быть. Эта история дурно пахнет. Кто-то лоббирует монополистов. Кто-то не хочет появления новых игроков на футбольном рынке. Кто-то говорит: «Нет, у нас будут монополисты». При всем уважении к «Матч ТВ» и «Фонбет».