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    «Спартак»: «История с партнером Кубка России дурно пахнет. Кто-то лоббирует монополистов»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по вопросу титульного партнера нового сезона Кубка России. По его мнению, выбором клубов хотят пренебречь.

    – В вопросе партнера Кубка России хорошо бы прислушаться к клубам, а не начинать игры, что мы все решили заранее. Мол, вы, клубы, проголосуйте, а мы сделаем так, как решили.

    После того как клубы проголосовали за «Яндекс» начались очень странные движения. Начали со всех сторон мочить «Яндекс», этот выбор клубов.

    – Нет ли здесь нехорошей составляющей?

    – Она может быть. Эта история дурно пахнет. Кто-то лоббирует монополистов. Кто-то не хочет появления новых игроков на футбольном рынке. Кто-то говорит: «Нет, у нас будут монополисты». При всем уважении к «Матч ТВ» и «Фонбет».

    • «Яндекс» хочет стать генеральным спонсором Кубка России.
    • По информации «РБ Спорт», компания увеличила предложение на 215 миллионов рублей.
    • Сейчас предложение «Яндекса» и «BetBoom» выгоднее, чем от «Фонбет» и «Матч ТВ». Однако пока это не стало основанием для заключения контракта именно с «Яндексом».

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 19:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +15699

      Barmaleushka 59 минут назад

      Опять лукойловская мафия распоясалась !

      1
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      Рейтинг: +4293

      Enter2006 > Barmaleushka 9 минут назад

      а может газпромовская? КОТОРОЙ ВСЁ НУЖНО ПОДМЯТЬ ПОД СЕБЯ???

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +280

      kostilio 1 час назад

      ну это же матушка Россия ))) что вы хотели ?? все как всегда

      2
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      Рейтинг: +3701

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Букмекеров вообще нельзя близко к спорту подпускать тем более на государственном уровне.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      Miru mir > Иван Петров 1986 57 минут назад

      Не получится.Букмекеры большие бабки в спорт заливают. А это всегда похвально.
      И кстати --ты наверное не слышал ...Нет теперь футбольного клуба Нижний Новгород --
      Букекерская контора будет ежегодно заливать в клуб 450 млн рублей , а значит клуб теперь Пари НН.

      0
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      Рейтинг: +14811

      Fusballer 1 час назад

      Попахивает газом)))

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      Рейтинг: +15699

      Barmaleushka > Fusballer 1 час назад

      Эспумизан тебе в помощь .

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      Рейтинг: +4712

      PAREVG. 1 час назад

      Газпром медиа не отдает маленький кусок пирога...

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      Рейтинг: +9189

      R_a_i_n 1 час назад

      Бо мж-тв красавцы))) Газпром-мечты сбываются.

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      Рейтинг: +7286

      nik55 2 часа назад

      «Матч ТВ» кто владеет ----тот и лоббирует

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