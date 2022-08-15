«Спартак»: «История с партнером Кубка России дурно пахнет. Кто-то лоббирует монополистов»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по вопросу титульного партнера нового сезона Кубка России. По его мнению, выбором клубов хотят пренебречь.
– В вопросе партнера Кубка России хорошо бы прислушаться к клубам, а не начинать игры, что мы все решили заранее. Мол, вы, клубы, проголосуйте, а мы сделаем так, как решили.
После того как клубы проголосовали за «Яндекс» начались очень странные движения. Начали со всех сторон мочить «Яндекс», этот выбор клубов.
– Нет ли здесь нехорошей составляющей?
– Она может быть. Эта история дурно пахнет. Кто-то лоббирует монополистов. Кто-то не хочет появления новых игроков на футбольном рынке. Кто-то говорит: «Нет, у нас будут монополисты». При всем уважении к «Матч ТВ» и «Фонбет».
- «Яндекс» хочет стать генеральным спонсором Кубка России.
- По информации «РБ Спорт», компания увеличила предложение на 215 миллионов рублей.
- Сейчас предложение «Яндекса» и «BetBoom» выгоднее, чем от «Фонбет» и «Матч ТВ». Однако пока это не стало основанием для заключения контракта именно с «Яндексом».
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»