«Яндекс» повысил предложение по партнерству с Кубком России

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев подтвердил получение повышенного предложения от «Яндекса» по партнерству с Кубком России.

«Рабочая группа РФС получила обновлeнное улучшенное предложение от «Яндекса». Лично мне нравятся такая высокая конкуренция и интерес к российскому футболу.

Вчера лига высказала своe мнение о партнeрстве в рамках проведения Кубка России, основываясь на заключениях членов рабочей группы от РПЛ.

Мы проинформировали о своeм решении коллег из РФС, которые будут принимать финальное решение», – сказал Алаев.