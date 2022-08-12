«Яндекс» повысил предложение по партнерству с Кубком России

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев подтвердил получение повышенного предложения от «Яндекса» по партнерству с Кубком России.
«Рабочая группа РФС получила обновлeнное улучшенное предложение от «Яндекса». Лично мне нравятся такая высокая конкуренция и интерес к российскому футболу.
Вчера лига высказала своe мнение о партнeрстве в рамках проведения Кубка России, основываясь на заключениях членов рабочей группы от РПЛ.
Мы проинформировали о своeм решении коллег из РФС, которые будут принимать финальное решение», – сказал Алаев.
- «Яндекс» хочет стать генеральным спонсором Кубка России.
- По информации «РБ Спорт», компания увеличила предложение на 215 миллионов рублей.
- Сейчас предложение «Яндекса» и «BetBoom» выгоднее, чем от «Фонбет» и «Матч ТВ».
Источник: «Чемпионат»