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    «Яндекс» повысил предложение по партнерству с Кубком России

    Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев подтвердил получение повышенного предложения от «Яндекса» по партнерству с Кубком России.

    «Рабочая группа РФС получила обновлeнное улучшенное предложение от «Яндекса». Лично мне нравятся такая высокая конкуренция и интерес к российскому футболу.

    Вчера лига высказала своe мнение о партнeрстве в рамках проведения Кубка России, основываясь на заключениях членов рабочей группы от РПЛ.

    Мы проинформировали о своeм решении коллег из РФС, которые будут принимать финальное решение», – сказал Алаев.

    • «Яндекс» хочет стать генеральным спонсором Кубка России.
    • По информации «РБ Спорт», компания увеличила предложение на 215 миллионов рублей.
    • Сейчас предложение «Яндекса» и «BetBoom» выгоднее, чем от «Фонбет» и «Матч ТВ».

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    Источник: «Чемпионат»

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