«У него будут хорошие варианты в России». Газизов – о Кокорине

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном возвращении в Россию форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.
«Пока не могу сказать, будут ли трансферы в «Уфе» в это трансферное окно.
Кокорин? Да, его возвращение в Россию возможно, но не в «Уфу». Почему? Он футболист другого уровня, не для Первой лиги.
Кокорин почти не играл полтора года? Всe в порядке, он находится в тонусе. У него будут хорошие варианты в России», – считает Газизов.
- Сообщалось, что Кокорин не будет играть за «Фиорентину» в новом сезоне.
- Зимой 2021 года итальянский клуб купил форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор россиянин провел 11 матчей без голевых действий.
Источник: Legalbet