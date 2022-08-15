«У него будут хорошие варианты в России». Газизов – о Кокорине

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном возвращении в Россию форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Пока не могу сказать, будут ли трансферы в «Уфе» в это трансферное окно.

Кокорин? Да, его возвращение в Россию возможно, но не в «Уфу». Почему? Он футболист другого уровня, не для Первой лиги.

Кокорин почти не играл полтора года? Всe в порядке, он находится в тонусе. У него будут хорошие варианты в России», – считает Газизов.