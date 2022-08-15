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    «У него будут хорошие варианты в России». Газизов – о Кокорине

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном возвращении в Россию форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

    «Пока не могу сказать, будут ли трансферы в «Уфе» в это трансферное окно.

    Кокорин? Да, его возвращение в Россию возможно, но не в «Уфу». Почему? Он футболист другого уровня, не для Первой лиги.

    Кокорин почти не играл полтора года? Всe в порядке, он находится в тонусе. У него будут хорошие варианты в России», – считает Газизов.

    • Сообщалось, что Кокорин не будет играть за «Фиорентину» в новом сезоне.
    • Зимой 2021 года итальянский клуб купил форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор россиянин провел 11 матчей без голевых действий.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4271

      Enter2006 36 минут назад

      Никаких вариантов у него нет. Тут Дзюба найти работу не может, а Кокорин и подавно.

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