Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кокорин не будет играть за «Фиорентину» в новом сезоне. Клуб продолжит платить ему зарплату

Кокорин не будет играть за «Фиорентину» в новом сезоне. Клуб продолжит платить ему зарплату

8 августа 2022, 14:04
10

«Фиорентина» не смогла избавиться от нападающего Александра Кокорина в летнее трансферно окно.

По информации «РБ Спорт», ни один клуб из РПЛ не рассматривал возможность подписания форварда, несмотря на заявления «Фиорентины» об интересе к Кокорину из России.

31-летний россиянин останется в итальянском клубе, но не будет играть. «Фиорентина» вновь попытается разорвать контракт с футболистом ближе к началу зимнего трансферного окна.

«В команде Кокорина точно не будет, на поле в этом сезоне мы его не увидим», – заявил источник «РБ Спорт».

  • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

Еще по теме:
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД 11
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ 9
Источник: «РБ Спорт»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Untitled-1
1659956811
не играл, не играл, а теперь каааак не будет играть! серьезные изменения в карьере
Ответить
ilichkadr
1659957027
Во работу себе Шурик нашёл. Только и делай, что ничего не делай, а денежки капают..........
Ответить
Enter2006
1659957997
В местах "не столь отдалённых" учат как делать деньги из воздуха. Мамай - не смог. Кокоша - смог. ))
Ответить
vladimir-7
1659958129
Сашка ограбил жадных итальяшек и пока он не возьмет у них своё, "заработанное непосильным трудом" по контракту, никуда не уйдет и не мечтайте. Сейчас отдохнет он и продолжит "работать" в Фиорентине до окончания контракта.
Ответить
almanev
1659958374
Ну, красавчик что сказать
Ответить
Беспонтий
1659958968
"Кто не работает, тот ест, – учись, студент!"(с) как я это уважаю
Ответить
Alec7183
1659960374
Т.е. ему даже на скамейке сидеть не надо?
Ответить
гууд
1659963537
Санек красава! Хорошо реабилитация после клетки! Зенит прикольно ему договорился
Ответить
memasedatt
1659965797
Зачем дарить цветы и подарки, выпрашевать у жены, снимать пpоституткy если можно просто потраxатьcя. Сeкc Знaкомcтва: беcплатнo, aнoнимно, быстро (осторожно! можно встретить знакомых). Можеш сам yбедиться, вот сcылка -------- https://tinu.be/MdpQIjsRl
Ответить
Главные новости
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
1
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
1
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
2
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
13:29
4
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
23
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
10
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Все новости
Все новости
ФотоЭль-Шаарави нашел новый клуб
12:44
1
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
1 сентября
5
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
1 сентября
19
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
1 сентября
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
1 сентября
4
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
1 сентября
6
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
31 августа
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
31 августа
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
31 августа
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
31 августа
16
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
31 августа
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
31 августа
5
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
31 августа
Энрике близок к уходу из «Зенита»
31 августа
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
30 августа
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+