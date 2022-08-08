Кокорин не будет играть за «Фиорентину» в новом сезоне. Клуб продолжит платить ему зарплату

«Фиорентина» не смогла избавиться от нападающего Александра Кокорина в летнее трансферно окно.

По информации «РБ Спорт», ни один клуб из РПЛ не рассматривал возможность подписания форварда, несмотря на заявления «Фиорентины» об интересе к Кокорину из России.

31-летний россиянин останется в итальянском клубе, но не будет играть. «Фиорентина» вновь попытается разорвать контракт с футболистом ближе к началу зимнего трансферного окна.

«В команде Кокорина точно не будет, на поле в этом сезоне мы его не увидим», – заявил источник «РБ Спорт».