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    Кокорин не будет играть за «Фиорентину» в новом сезоне. Клуб продолжит платить ему зарплату

    «Фиорентина» не смогла избавиться от нападающего Александра Кокорина в летнее трансферно окно.

    По информации «РБ Спорт», ни один клуб из РПЛ не рассматривал возможность подписания форварда, несмотря на заявления «Фиорентины» об интересе к Кокорину из России.

    31-летний россиянин останется в итальянском клубе, но не будет играть. «Фиорентина» вновь попытается разорвать контракт с футболистом ближе к началу зимнего трансферного окна.

    «В команде Кокорина точно не будет, на поле в этом сезоне мы его не увидим», – заявил источник «РБ Спорт».

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:04
    Комментарии8
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      Рейтинг: +161

      гууд 8 минут назад

      Санек красава! Хорошо реабилитация после клетки! Зенит прикольно ему договорился

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Alec7183 1 час назад

      Т.е. ему даже на скамейке сидеть не надо?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4769

      Беспонтий 1 час назад

      "Кто не работает, тот ест, – учись, студент!"(с)

      как я это уважаю

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2000

      almanev 1 час назад

      Ну, красавчик что сказать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25405

      vladimir-7 1 час назад

      Сашка ограбил жадных итальяшек и пока он не возьмет у них своё, "заработанное
      непосильным трудом" по контракту, никуда не уйдет и не мечтайте. Сейчас отдохнет он и продолжит "работать" в Фиорентине до окончания контракта.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4079

      Enter2006 1 час назад

      В местах "не столь отдалённых" учат как делать деньги из воздуха. Мамай - не смог. Кокоша - смог. ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16463

      ilichkadr 1 час назад

      Во работу себе Шурик нашёл. Только и делай, что ничего не делай, а денежки капают..........

      4
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      Рейтинг: +840

      Untitled-1 2 часа назад

      не играл, не играл, а теперь каааак не будет играть! серьезные изменения в карьере

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