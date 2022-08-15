Конте продолжил перепалку с Тухелем в соцсетях

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте опубликовал в соцсетях пост, адресованный своему коллеге из «Челси» Томасу Тухелю.
- Немец и итальянец повздорили во время матча 2-го тура АПЛ.
- Тухелю не понравилось, что Конте активно праздновал гол Пьера-Эмиля Хейбьерга.
- После игры их перепалка продолжилась.
- Результат матча – ничья 2:2.
«Повезло, что я тебя не видел... Сделать так, чтобы ты споткнулся, было бы вполне заслуженно», – написал Конте, прикрепив скрин, на котором Тухель празднует гол Риса Джеймса.
Фото: соцсети Антонио Конте
Источник: «Бомбардир»