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    Конте продолжил перепалку с Тухелем в соцсетях

    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте опубликовал в соцсетях пост, адресованный своему коллеге из «Челси» Томасу Тухелю.

    • Немец и итальянец повздорили во время матча 2-го тура АПЛ.
    • Тухелю не понравилось, что Конте активно праздновал гол Пьера-Эмиля Хейбьерга.
    • После игры их перепалка продолжилась.
    • Результат матча – ничья 2:2.

    «Повезло, что я тебя не видел... Сделать так, чтобы ты споткнулся, было бы вполне заслуженно», – написал Конте, прикрепив скрин, на котором Тухель празднует гол Риса Джеймса.

    Фото: соцсети Антонио Конте

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    Источник: «Бомбардир»

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