Конте продолжил перепалку с Тухелем в соцсетях

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте опубликовал в соцсетях пост, адресованный своему коллеге из «Челси» Томасу Тухелю.

Немец и итальянец повздорили во время матча 2-го тура АПЛ.

Тухелю не понравилось, что Конте активно праздновал гол Пьера-Эмиля Хейбьерга.

После игры их перепалка продолжилась.

Результат матча – ничья 2:2.

«Повезло, что я тебя не видел... Сделать так, чтобы ты споткнулся, было бы вполне заслуженно», – написал Конте, прикрепив скрин, на котором Тухель празднует гол Риса Джеймса.

Фото: соцсети Антонио Конте