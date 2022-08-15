Нобоа: «Кокорину сказали, что вернуться в Россию пока невозможно»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о ситуации нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

– Следишь за Кокориным? Может, общался с ним, он хочет вернуться в Россию?

– Да, общался. Он говорил мне, что хотел вернутся в Россию. Он сказал, что хочет играть в футбол, но пока не получается.

– Кокорин бы усилил вас.

– Ну, он был бы 100% усилением для нас. Я разговаривал с Сашей, он еще ничего не решил для себя, что будет делать дальше.

– Ты спрашивал у Кокорина, хочет ли он вернуться в Россию?

– Ему сказали, что вернуться в Россию пока невозможно, но он хочет играть.

– Он был бы рад вернуться в «Сочи»?

– Конечно, Кокорин был бы рад играть за «Сочи», если такой вариант будет возможен.