Нобоа: «Кокорину сказали, что вернуться в Россию пока невозможно»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о ситуации нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».
– Следишь за Кокориным? Может, общался с ним, он хочет вернуться в Россию?
– Да, общался. Он говорил мне, что хотел вернутся в Россию. Он сказал, что хочет играть в футбол, но пока не получается.
– Кокорин бы усилил вас.
– Ну, он был бы 100% усилением для нас. Я разговаривал с Сашей, он еще ничего не решил для себя, что будет делать дальше.
– Ты спрашивал у Кокорина, хочет ли он вернуться в Россию?
– Ему сказали, что вернуться в Россию пока невозможно, но он хочет играть.
– Он был бы рад вернуться в «Сочи»?
– Конечно, Кокорин был бы рад играть за «Сочи», если такой вариант будет возможен.
- Сообщалось, что Кокорин не будет играть за «Фиорентину» в новом сезоне.
- Зимой 2021 года итальянский клуб купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор россиянин провел 11 матчей без голевых действий.
- За «Сочи» он выступал в сезоне-2019/20 на правах аренды.
Источник: «РБ Спорт»