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  • Нобоа: «Кокорину сказали, что вернуться в Россию пока невозможно»

Нобоа: «Кокорину сказали, что вернуться в Россию пока невозможно»

15 августа 2022, 10:34
4

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о ситуации нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

– Следишь за Кокориным? Может, общался с ним, он хочет вернуться в Россию?

– Да, общался. Он говорил мне, что хотел вернутся в Россию. Он сказал, что хочет играть в футбол, но пока не получается.

– Кокорин бы усилил вас.

– Ну, он был бы 100% усилением для нас. Я разговаривал с Сашей, он еще ничего не решил для себя, что будет делать дальше.

– Ты спрашивал у Кокорина, хочет ли он вернуться в Россию?

– Ему сказали, что вернуться в Россию пока невозможно, но он хочет играть.

– Он был бы рад вернуться в «Сочи»?

– Конечно, Кокорин был бы рад играть за «Сочи», если такой вариант будет возможен.

  • Сообщалось, что Кокорин не будет играть за «Фиорентину» в новом сезоне.
  • Зимой 2021 года итальянский клуб купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор россиянин провел 11 матчей без голевых действий.
  • За «Сочи» он выступал в сезоне-2019/20 на правах аренды.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Сочи Фиорентина Нобоа Кристиан Кокорин Александр
Комментарии (4)
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Иван Петров 1986
1660551572
Он играть уже давно не хочет - он хочет бабки получать ни за что.
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neveldomha
1660554157
И кто ему сказал, что в Россию нельзя ехать. Галкин?
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ЗаЖиМ
1660557631
В гостях у Нобоши и Кокоши , по страницам Корнейчука
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Enter2006
1660561648
Пока контракт с Фиалками есть - не получается )) Нахаляву такое бабло. А потом придётся вернутся в Россию. Вот и вся правда...
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