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    Нобоа: «Кокорину сказали, что вернуться в Россию пока невозможно»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о ситуации нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

    – Следишь за Кокориным? Может, общался с ним, он хочет вернуться в Россию?

    – Да, общался. Он говорил мне, что хотел вернутся в Россию. Он сказал, что хочет играть в футбол, но пока не получается.

    – Кокорин бы усилил вас.

    – Ну, он был бы 100% усилением для нас. Я разговаривал с Сашей, он еще ничего не решил для себя, что будет делать дальше.

    – Ты спрашивал у Кокорина, хочет ли он вернуться в Россию?

    – Ему сказали, что вернуться в Россию пока невозможно, но он хочет играть.

    – Он был бы рад вернуться в «Сочи»?

    – Конечно, Кокорин был бы рад играть за «Сочи», если такой вариант будет возможен.

    • Сообщалось, что Кокорин не будет играть за «Фиорентину» в новом сезоне.
    • Зимой 2021 года итальянский клуб купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор россиянин провел 11 матчей без голевых действий.
    • За «Сочи» он выступал в сезоне-2019/20 на правах аренды.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3688

      Иван Петров 1986 27 минут назад

      Он играть уже давно не хочет - он хочет бабки получать ни за что.

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