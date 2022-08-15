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Бородюк назвал причину поражения «Торпедо» от «Оренбурга»

15 августа 2022, 07:50
7

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк считает удаление Ильи Кутепова главной причиной поражения своей команды в матче пятого тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1).

– Получилась сложная игра вдесятером. Надо посмотреть эпизод с красной карточкой – как это произошло. На мой взгляд, это был ключевой момент всего матча.

Результат, конечно, неудовлетворительный. Где-то до удаления играли достаточно хорошо, в каких-то единоборствах в середине поля проигрывали – это плохо.

Наверное, поражение в целом закономерное, так как играть вдесятером на уровне РПЛ тяжело. Ребята очень старались. Были у нас подходы, два момента... Эпизод, когда Турищев мог забить... Не знаю, как сложился бы матч дальше.

У «Оренбурга» было больше моментов. Но запоминается только результат: он на табло. Проиграли, значит, проиграли.

– В целом, довольны ли вы игрой команды?

– Оценивать игру команды можно в полном составе, в неполном – учитываются уже другие моменты. Необязательное удаление плюс все вот так сложилось... Комментировать после проигрыша всегда очень сложно.

– Вы готовы идти дальше с командой?

– С командой я готов идти куда угодно. У нас есть девиз, что мы побеждаем и проигрываем все вместе. Я не отделяю себя от команды.

Ребята, повторюсь, очень старались, и никогда публично я не скажу что-то негативное про них. Внутри команды мы, конечно, поговорим.

  • «Торпедо» набрало 1 очко в 5 турах РПЛ.
  • Команда делит последнее место в таблице с «Уралом».
  • Следующий соперник – «Зенит» (21 августа).

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Источник: сайт «Торпедо»
Россия. Премьер-лига Оренбург Торпедо Бородюк Александр
Комментарии (7)
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Enter2006
1660541767
Открывай пиво как в прошлом туре, приводи гостей, побухай )) А если по серьёзному - пора делать выводы...
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Красногвардейчик
1660545301
Не готово оказалось Торпедо к вышке.....может дело в Бородюке?
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paracetamol
1660545379
Сказал бы, что ты сам! Совесть совсем потерял, гнать тебя надо!
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JTherry
1660547318
"...играть вдесятером на уровне РПЛ тяжело" ...что-то Бородюк темнит, играли то вышедшие из ФНЛ команды, о каком уровне РПЛ он заикается, вот следующая игра будет - "на уровне РПЛ"... но оргвыводы надо делать, и чем раньше - тем лучше, пока "пиво" не успел открыть...)
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Vitaga
1660564390
Бородюк не смотря на то что ему повезло быть помощником великого Хиддинка и других успешных тренеров для самостоятельной тренерской карьеры так и не созрел. его участь - быть вторым. с этим он справится. а так только свои нервы тратит и мучит клуб.
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