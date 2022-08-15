Бородюк назвал причину поражения «Торпедо» от «Оренбурга»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк считает удаление Ильи Кутепова главной причиной поражения своей команды в матче пятого тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1).

– Получилась сложная игра вдесятером. Надо посмотреть эпизод с красной карточкой – как это произошло. На мой взгляд, это был ключевой момент всего матча.

Результат, конечно, неудовлетворительный. Где-то до удаления играли достаточно хорошо, в каких-то единоборствах в середине поля проигрывали – это плохо.

Наверное, поражение в целом закономерное, так как играть вдесятером на уровне РПЛ тяжело. Ребята очень старались. Были у нас подходы, два момента... Эпизод, когда Турищев мог забить... Не знаю, как сложился бы матч дальше.

У «Оренбурга» было больше моментов. Но запоминается только результат: он на табло. Проиграли, значит, проиграли.

– В целом, довольны ли вы игрой команды?

– Оценивать игру команды можно в полном составе, в неполном – учитываются уже другие моменты. Необязательное удаление плюс все вот так сложилось... Комментировать после проигрыша всегда очень сложно.

– Вы готовы идти дальше с командой?

– С командой я готов идти куда угодно. У нас есть девиз, что мы побеждаем и проигрываем все вместе. Я не отделяю себя от команды.

Ребята, повторюсь, очень старались, и никогда публично я не скажу что-то негативное про них. Внутри команды мы, конечно, поговорим.