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    Бородюк назвал причину поражения «Торпедо» от «Оренбурга»

    Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк считает удаление Ильи Кутепова главной причиной поражения своей команды в матче пятого тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1).

    – Получилась сложная игра вдесятером. Надо посмотреть эпизод с красной карточкой – как это произошло. На мой взгляд, это был ключевой момент всего матча.

    Результат, конечно, неудовлетворительный. Где-то до удаления играли достаточно хорошо, в каких-то единоборствах в середине поля проигрывали – это плохо.

    Наверное, поражение в целом закономерное, так как играть вдесятером на уровне РПЛ тяжело. Ребята очень старались. Были у нас подходы, два момента... Эпизод, когда Турищев мог забить... Не знаю, как сложился бы матч дальше.

    У «Оренбурга» было больше моментов. Но запоминается только результат: он на табло. Проиграли, значит, проиграли.

    – В целом, довольны ли вы игрой команды?

    – Оценивать игру команды можно в полном составе, в неполном – учитываются уже другие моменты. Необязательное удаление плюс все вот так сложилось... Комментировать после проигрыша всегда очень сложно.

    – Вы готовы идти дальше с командой?

    – С командой я готов идти куда угодно. У нас есть девиз, что мы побеждаем и проигрываем все вместе. Я не отделяю себя от команды.

    Ребята, повторюсь, очень старались, и никогда публично я не скажу что-то негативное про них. Внутри команды мы, конечно, поговорим.

    • «Торпедо» набрало 1 очко в 5 турах РПЛ.
    • Команда делит последнее место в таблице с «Уралом».
    • Следующий соперник – «Зенит» (21 августа).

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    Источник: сайт «Торпедо»

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    Сегодня, 07:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4249

      Enter2006 7 минут назад

      Открывай пиво как в прошлом туре, приводи гостей, побухай ))
      А если по серьёзному - пора делать выводы...

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