Конте рассказал о конфликте с Тухелем при рукопожатии после матча

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал конфликт с тренером «Челси» Томасом Тухелем.

Итальянцу не понравилось, как Тухель пожал ему руку после матча 2-го тура АПЛ. Конфликт удалось погасить лишь с помощью стюардов.

«Это не так важно, главное – это футбол. Судья показал мне красную карточку, но он не понял динамики происходящего. Все в порядке, я должен принять это. Это не проблема. Если и есть проблема, то это между останется между мной и Тухелем.

Честно говоря, я не хочу возвращаться к этому, но есть ТВ и видео, чтобы понять, что произошло. Конечно, я не был пассивен.

Если я вижу агрессию, я отвечаю агрессией. Повторюсь – это не проблема. Это была отличная игра двух соперников», – цитирует Конте Низар Кинселла.

«Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью – 2:2.

Фото: твиттер ESPN

Какие сюжеты выходных вы пропустили: стычка Тухеля и Конте, провал «Барсы» с новичками