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  • Конте рассказал о конфликте с Тухелем при рукопожатии после матча

Конте рассказал о конфликте с Тухелем при рукопожатии после матча

14 августа 2022, 23:50
3

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал конфликт с тренером «Челси» Томасом Тухелем.

Итальянцу не понравилось, как Тухель пожал ему руку после матча 2-го тура АПЛ. Конфликт удалось погасить лишь с помощью стюардов.

«Это не так важно, главное – это футбол. Судья показал мне красную карточку, но он не понял динамики происходящего. Все в порядке, я должен принять это. Это не проблема. Если и есть проблема, то это между останется между мной и Тухелем.

Честно говоря, я не хочу возвращаться к этому, но есть ТВ и видео, чтобы понять, что произошло. Конечно, я не был пассивен.

Если я вижу агрессию, я отвечаю агрессией. Повторюсь – это не проблема. Это была отличная игра двух соперников», – цитирует Конте Низар Кинселла.

Фото: твиттер ESPN

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Источник: Sports.ru
Англия. Премьер-лига Челси Тоттенхэм Тухель Томас Конте Антонио
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1660510598
Произошёл какой-то тухлый контакт. )
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talgatnurzhanov2006
1660540760
Томас задира)
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neveldomha
1660553683
Детский сад.
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