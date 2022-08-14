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    Конте рассказал о конфликте с Тухелем при рукопожатии после матча

    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал конфликт с тренером «Челси» Томасом Тухелем.

    Итальянцу не понравилось, как Тухель пожал ему руку после матча. Конфликт удалось погасить лишь с помощью стюардов.

    «Это не так важно, главное – это футбол. Судья показал мне красную карточку, но он не понял динамики происходящего. Все в порядке, я должен принять это. Это не проблема. Если и есть проблема, то это между останется между мной и Тухелем.

    Честно говоря, я не хочу возвращаться к этому, но есть ТВ и видео, чтобы понять, что произошло. Конечно, я не был пассивен.

    Если я вижу агрессию, я отвечаю агрессией. Повторюсь – это не проблема. Это была отличная игра двух соперников», – цитирует Конте Низар Кинселла.

    Фото: твиттер ESPN

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23173

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Произошёл какой-то тухлый контакт. )

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