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  • Какие сюжеты выходных вы пропустили: стычка Тухеля и Конте, провал «Барсы» с новичками

Какие сюжеты выходных вы пропустили: стычка Тухеля и Конте, провал «Барсы» с новичками

14 августа 2022, 22:47
3

Привет, это «Бомбардир». Постепенно подходят к концу футбольные выходные – и за два дня произошла масса классных историй. Есть и такие сюжеты, которые вы могли не заметить сквозь поток фактуры, инсайдов и информации.

«Челси» расстался с двумя нападающими – и они забили в первых матчах за новый клуб

1 июля на правах аренды к «Интеру» присоединился Ромелу Лукаку. Он много ныл за последние полгода, напрашивался на трансфер – и добился возвращения в бывшую команду. Спустя чуть больше месяца «Челси» попрощался с Тимо Вернером, и тут ситуация противоположная: Вернер старался, периодически зажигал, но не убедил тренерский штаб. Поэтому «Челси» отпустил его в «Лейпциг» и получил за это 20 млн евро.

Что случилось дальше:

1. Чемпионат Италии, 1-й тур, «Интер» приехал в гости к «Лечче»: Лукаку забил уже на 2-й минуте. А его команда победила благодаря голу Дензела Думфриса на 93-й минуте.

2. Чемпионат Германии, 2-й тур: Тимо Вернеру понадобилось чуть больше получаса, чтобы забить в дебютной игре после возвращения.

«Барселона» все же зарегистрировала новичков, но они не помогли в матче с аутсайдером

Перед первым туром Примеры испанские медиа пускали странный слух: «Барса» не может зарегистрировать новичков, и если она не сделает это до начала первого матча в сезоне, то они могут уйти на правах свободных агентов.

«Барселона» в итоге смогла: активировала миллион финансовых рычагов и подготовилась к встрече с «Райо Вальекано»: в старте вышли Роберт Левандовски, Андреас Кристенсен и Рафинья, на замену вышел Франк Кессье, а Жюль Кунде пропустил встречу. Но в итоге «Барса» скатала с «Райо» всего лишь ничью 0:0.

Если думаете, что ничья случайно, то зря: у «Барсы» в последнее время не идут матчи против «Райо Вальекано». Три последние встречи в Примере – ничья и 2 поражения.

Холанд сделал всего несколько действий в матче АПЛ – но это не антирекорд лиги

13 августа «Ман Сити» убрал «Борнмут» со счетом 4:0. Главный новичок клуба Эрлинг Холанд провел на поле 74 минуты и успел оформить голевую. Интересно, что за это время Холанд сделал всего 8 действий и отдал 2 паса.

Sky Sports сделали рейтинг по минимальному числу действий за матч. Лидер – Хамер Буцца, игравший в «Уотфорде», у него было 6 в одной встрече. Второе место – Ромелу Лукаку в «Челси», у него было 7. Дальше идет целая группа игроков с 8 действиями – в их число вписывает Холанд.

Пеп Гвардиола защитил своего футболиста:

«Играть в нападении, когда тебя окружают три центральных полузащитника и три центральных защитника, – это самая сложная работа в мире.

Таких ситуаций будет еще много, но все это – вопрос времени. Учитывая качество этого игрока, мы будем находить его передачами».

Игрок «Ростова» классно лупит со штрафных

Зафиксируем важное для «Ростова»: команда прекрасно начала сезон РПЛ. 5 матчей = 3 победы подряд и 2 ничьих. Последняя встреча «Ростова» – сложная победа над «Пари НН» со счетом 4:3.

Один из самых ярких игроков этой встречи – Даниил Уткин, который забил мяч со штрафного. Это его шестой мяч со штрафного за 2022 год. Всего у Уткина 5 очков (2+3 по «гол+пас») в РПЛ-2022/23 – все он набрал на стандартных положениях.

«Ноттингем Форест» победил дома в АПЛ впервые за 23 года

Весной «Ноттингем» сенсационно вернулся в АПЛ. Старт нового сезона получился не очень классным. В 1-м туре на выезде он проиграл «Ньюкаслу» 0:1. Второй матч сезона был домашним, против «Вест Хэма». И в нем «Ноттингем» победил со счетом 1:0.

Эта домашняя победа в АПЛ стала для клуба первой за 23 года. В последний раз «Ноттингем» побеждал дома в Премьер-лиге в мае-1999 – тогда обыграл «Лестер» 1:0.

Стычка между Конте и Тухелем

Лондонское дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом» само по себе получилось неплохим – была ничья 2:2. А закончился матч стычкой тренеров – Томаса Тухеля и Антонио Конте. Конте не понравилось, как Тухель пожал ему руку – и началось: пять человек разнимали их, а судья удалил уже после финального свистка.

Кадры:

Тухель после матча говорил: «Я думал, что во время рукопожатия смотрят друг другу в глаза. Он думал по-другому. В этом не было необходимости, но во многих вещах нет необходимости. Я сравниваю это со стычкой двух игроков, которые немного повздорили, но ничего не произошло и никто не травмировался. Это АПЛ, оба тренера бились за свои команды».

Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Весь мир
Комментарии (3)
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mutabor0992
1660509990
СупеРРР!!!Ну то что Конте импульсивный я знал,но вот Тухель удивил.Молодцы ребята!
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Bozigit
1660569518
Вот это футбол)
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NewLife
1660626122
Лишить их фан-id на фиг.
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