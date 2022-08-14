Умяров сравнил Абаскаля и Ваноли

Полузащитник Наиль Умяров сравнил главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с прошлым тренерами московского клуба.

— Такие же ощущения, как при Каррере. Ноунейм тренер взялся за работу и поперло. А почему, как это все внутри происходит, непонятно. Вы для себя это понимаете?

— Тяжело ответить. Так сложились обстоятельства.

— 4 раза?

— Да. Надо качественно провести весь сезон, потом будем говорить. Разница есть всегда, когда приходит новый тренер. В чем эта разница? У каждого тренера свой подход.

— Ваноли был плохой?

— Я такого не говорил. Просто они разные. Разные схемы, разные установки, сочетания, тренировки. Сейчас так сложилось, что мы победили в четырех матчах подряд.