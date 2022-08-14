Умяров сравнил Абаскаля и Ваноли

Из этого "интервью" я понял одно: его вообще не нужно было брать, а уж если кто-то его взял, то не нужно было публиковать.
Тем более в спортивном издании "Спорт-Экспресс".
Оно же, это вью НИ О ЧЁМ!!!
Вопросы, хоть и провокационные в какой-то мере, были на порядок интереснее ответов "не знаю, не скажу, ничего, *уки не выведаете".
Материал-пустышка.
Но кореш шпондент тем не менее свой гонорар получит. ))
Полузащитник Наиль Умяров сравнил главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с прошлым тренерами московского клуба.
— Такие же ощущения, как при Каррере. Ноунейм тренер взялся за работу и поперло. А почему, как это все внутри происходит, непонятно. Вы для себя это понимаете?
— Тяжело ответить. Так сложились обстоятельства.
— 4 раза?
— Да. Надо качественно провести весь сезон, потом будем говорить. Разница есть всегда, когда приходит новый тренер. В чем эта разница? У каждого тренера свой подход.
— Ваноли был плохой?
— Я такого не говорил. Просто они разные. Разные схемы, разные установки, сочетания, тренировки. Сейчас так сложилось, что мы победили в четырех матчах подряд.
- 33-летний Абаскаль возглавил команду летом.
- «Спартак» при нем еще не проигрывал в РПЛ (4 победы, 1 ничья).