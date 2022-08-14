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Умяров сравнил Абаскаля и Ваноли

14 августа 2022, 23:10
3

Полузащитник Наиль Умяров сравнил главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с прошлым тренерами московского клуба.

— Такие же ощущения, как при Каррере. Ноунейм тренер взялся за работу и поперло. А почему, как это все внутри происходит, непонятно. Вы для себя это понимаете?

— Тяжело ответить. Так сложились обстоятельства.

— 4 раза?

— Да. Надо качественно провести весь сезон, потом будем говорить. Разница есть всегда, когда приходит новый тренер. В чем эта разница? У каждого тренера свой подход.

— Ваноли был плохой?

— Я такого не говорил. Просто они разные. Разные схемы, разные установки, сочетания, тренировки. Сейчас так сложилось, что мы победили в четырех матчах подряд.

  • 33-летний Абаскаль возглавил команду летом.
  • «Спартак» при нем еще не проигрывал в РПЛ (4 победы, 1 ничья).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль Ваноли Паоло Абаскаль Гильермо
Комментарии (3)
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derrik2000
1660508405
Из этого "интервью" я понял одно: его вообще не нужно было брать, а уж если кто-то его взял, то не нужно было публиковать. Тем более в спортивном издании "Спорт-Экспресс". Оно же, это вью НИ О ЧЁМ!!! Вопросы, хоть и провокационные в какой-то мере, были на порядок интереснее ответов "не знаю, не скажу, ничего, *уки не выведаете". Материал-пустышка. Но кореш шпондент тем не менее свой гонорар получит. ))
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Дядя Серёжа
1660526240
При Ваноли обваняли, При Абаскале - обласкали
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zigbert
1660550677
Работу тренера как всегда определят результаты команды. Но Витория и Ваноли внесли что то свое в команду, хотя и провели в Спартаке мало времени.
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