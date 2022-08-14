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    Умяров сравнил Абаскаля и Ваноли

    Полузащитник Наиль Умяров сравнил главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с прошлым тренерами московского клуба.

    — Такие же ощущения, как при Каррере. Ноунейм тренер взялся за работу и поперло. А почему, как это все внутри происходит, непонятно. Вы для себя это понимаете?

    — Тяжело ответить. Так сложились обстоятельства.

    — 4 раза?

    — Да. Надо качественно провести весь сезон, потом будем говорить. Разница есть всегда, когда приходит новый тренер. В чем эта разница? У каждого тренера свой подход.

    — Ваноли был плохой?

    — Я такого не говорил. Просто они разные. Разные схемы, разные установки, сочетания, тренировки. Сейчас так сложилось, что мы победили в четырех матчах подряд.

    • 33-летний Абаскаль возглавил команду летом.
    • «Спартак» при нем еще не проигрывал в РПЛ (4 победы, 1 ничья).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 23:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19632

      derrik2000 37 минут назад

      Из этого "интервью" я понял одно: его вообще не нужно было брать, а уж если кто-то его взял, то не нужно было публиковать.
      Тем более в спортивном издании "Спорт-Экспресс".
      Оно же, это вью НИ О ЧЁМ!!!
      Вопросы, хоть и провокационные в какой-то мере, были на порядок интереснее ответов "не знаю, не скажу, ничего, *уки не выведаете".
      Материал-пустышка.
      Но кореш шпондент тем не менее свой гонорар получит. ))

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