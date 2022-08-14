Сазонов: «Как можно бояться нынешний «Спартак»?»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов высказался о предстоящем матче со «Спартаком».

– Впереди игра со «Спартаком». Есть желание отомстить за Кубок?

– Конечно. «Спартак» – принципиальный соперник. Будем настраиваться на этот матч.

– Не боитесь нынешний «Спартак»?

– Нет. Как можно бояться? Мы умеем играть в футбол, отдадим всех себя на поле.