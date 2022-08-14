Сазонов: «Как можно бояться нынешний «Спартак»?»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов высказался о предстоящем матче со «Спартаком».
– Впереди игра со «Спартаком». Есть желание отомстить за Кубок?
– Конечно. «Спартак» – принципиальный соперник. Будем настраиваться на этот матч.
– Не боитесь нынешний «Спартак»?
– Нет. Как можно бояться? Мы умеем играть в футбол, отдадим всех себя на поле.
- «Динамо» примет «Спартак» в 6-м туре РПЛ.
- Матч состоится 20 августа в 17:30 мск.
- В конце мая спартаковцы выиграли Кубок России, победив в финале динамовцев со счетом 2:1.
Источник: Sport24