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    Сазонов: «Как можно бояться нынешний «Спартак»?»

    Защитник «Динамо» Саба Сазонов высказался о предстоящем матче со «Спартаком».

    – Впереди игра со «Спартаком». Есть желание отомстить за Кубок?

    – Конечно. «Спартак» – принципиальный соперник. Будем настраиваться на этот матч.

    – Не боитесь нынешний «Спартак»?

    – Нет. Как можно бояться? Мы умеем играть в футбол, отдадим всех себя на поле.

    • «Динамо» примет «Спартак» в 6-м туре РПЛ.
    • Матч состоится 20 августа в 17:30 мск.
    • В конце мая спартаковцы выиграли Кубок России, победив в финале динамовцев со счетом 2:1.

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    Источник: Sport24

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