«Зенит» и ЦСКА назвали составы на матч пятого тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА на игру пятого тура чемпионата России.
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.
Запасные: Королев, Иван, Караваев, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Михайлов, Мантуан, Кассьерра.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Кучаев, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Гайич, Мендес, Чалов.
Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Обляков, Лукин, Ермаков, Карраскаль, Зделар, Заболотный, Яковлев, Гайч.
- Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
- Начало – в 17:00 мск.
- «Зенит» занимает 6-е место в таблице РПЛ после 4 туров, а ЦСКА – 2-е.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: сайт РПЛ