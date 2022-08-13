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    «Зенит» и ЦСКА назвали составы на матч пятого тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА на игру пятого тура чемпионата России.

    «Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.

    Запасные: Королев, Иван, Караваев, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Михайлов, Мантуан, Кассьерра.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Кучаев, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Гайич, Мендес, Чалов.

    Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Обляков, Лукин, Ермаков, Карраскаль, Зделар, Заболотный, Яковлев, Гайч.

    • Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
    • Начало – в 17:00 мск.
    • «Зенит» занимает 6-е место в таблице РПЛ после 4 туров, а ЦСКА – 2-е.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 16:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1991

      АЛЕКС 58 34 минуты назад

      Отдайте Чалова назад,в Базель. Здесь от него никакого толку нет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16958

      житель СПб 1 час назад

      Ну что, дорогие спартаковцы?! Вы так любите кричать о подсуживании Зениту. Сейчас Дивеев за 200% нарушение (примерно на 5-6 минуте) не получил никакого пенальти - хотя должны были судьи это делать. Это так, к слову... А вообще - Федотов выбрал не самую порядочную тактику на игру с Зенитом - с первой минуты ЦСКА ведет очень грязную игру. Да, для результата с Зенитом - это эффективно. Только к футболу не имеет никакого отношения...

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      Рейтинг: +1991

      АЛЕКС 58 1 час назад

      С Караскалем неожиданное решение.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +603

      3meeeD 1 час назад

      Караскаля в запасе ,идея такое себе!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2087

      prtcs 1 час назад

      КРАСНАЯ АРМИЯ ВСЕХ СИЛЬНЕЙ.....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16958

      житель СПб > prtcs 6 минут назад

      Красная армия - да, но здесь это ни при чем...

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