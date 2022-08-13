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«Зенит» и ЦСКА назвали составы на матч пятого тура РПЛ

13 августа 2022, 16:07
7

Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА на игру пятого тура чемпионата России.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.

Запасные: Королев, Иван, Караваев, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Михайлов, Мантуан, Кассьерра.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Кучаев, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Гайич, Мендес, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Обляков, Лукин, Ермаков, Карраскаль, Зделар, Заболотный, Яковлев, Гайч.

  • Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
  • Начало – в 17:00 мск.
  • «Зенит» занимает 6-е место в таблице РПЛ после 4 туров, а ЦСКА – 2-е.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (7)
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prtcs
1660397796
КРАСНАЯ АРМИЯ ВСЕХ СИЛЬНЕЙ.....
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3meeeD
1660397987
Караскаля в запасе ,идея такое себе!
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АЛЕКС 58
1660399430
С Караскалем неожиданное решение.
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житель СПб
1660400382
Ну что, дорогие спартаковцы?! Вы так любите кричать о подсуживании Зениту. Сейчас Дивеев за 200% нарушение (примерно на 5-6 минуте) не получил никакого пенальти - хотя должны были судьи это делать. Это так, к слову... А вообще - Федотов выбрал не самую порядочную тактику на игру с Зенитом - с первой минуты ЦСКА ведет очень грязную игру. Да, для результата с Зенитом - это эффективно. Только к футболу не имеет никакого отношения...
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АЛЕКС 58
1660402838
Отдайте Чалова назад,в Базель. Здесь от него никакого толку нет.
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