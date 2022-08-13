Хави: «На некоторых футболистов «Барселоны» не рассчитываю. Они уже знают, что не будут играть»

Главный тренер «Барселоны» Хави поговорил о будущем своего форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.
«Я рассчитываю на Пьера Обамеянга. Я в восторге от него, он может нам помочь. Те, на кого я не рассчитываю, уже знают, что не будут играть. До 31 августа может произойти разное.
Обамеянг мне нравится», – сказал Хави.
- Габонец интересен «Челси».
- Обамеянг пришел в «Барселону» зимой из «Арсенала».
- Сегодня, 13 августа, в 1-м туре Примеры «Барселоны» примет «Райо Вальекано».
Источник: твиттер Фабрицио Романо