Хави: «На некоторых футболистов «Барселоны» не рассчитываю. Они уже знают, что не будут играть»

Главный тренер «Барселоны» Хави поговорил о будущем своего форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Я рассчитываю на Пьера Обамеянга. Я в восторге от него, он может нам помочь. Те, на кого я не рассчитываю, уже знают, что не будут играть. До 31 августа может произойти разное.

Обамеянг мне нравится», – сказал Хави.