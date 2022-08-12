Бензема – лидер финального рейтинга фаворитов «Золотого мяча» по версии Goal

Goal опубликовал собственную финальную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч»-2022.
Первым в списке идет нападающий «Реала» Карим Бензема. В топ-3 также вошли Садио Мане («Бавария») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).
- Карим Бензема («Реал»);
- Садио Мане («Ливерпуль» / «Бавария»);
- Мохамед Салах («Ливерпуль»);
- Роберт Левандовски («Бавария» / «Барселона»);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
- Винисиус Жуниор («Реал»);
- Лука Модрич («Реал»);
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
- Тибо Куртуа («Реал»);
- Фил Фоден («Манчестер Сити»).
Источник: Goal