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    Бензема – лидер финального рейтинга фаворитов «Золотого мяча» по версии Goal

    Goal опубликовал собственную финальную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч»-2022.

    Первым в списке идет нападающий «Реала» Карим Бензема. В топ-3 также вошли Садио Мане («Бавария») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

    1. Карим Бензема («Реал»);
    2. Садио Мане («Ливерпуль» / «Бавария»);
    3. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
    4. Роберт Левандовски («Бавария» / «Барселона»);
    5. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
    6. Винисиус Жуниор («Реал»);
    7. Лука Модрич («Реал»);
    8. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
    9. Тибо Куртуа («Реал»);
    10. Фил Фоден («Манчестер Сити»).

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 18:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11974

      DeStar 51 минуту назад

      Мне кажется карим в прошлом сезоне заслужил свой ЗМ больше чем половина своих мячей заслужил месси и роналду

      p.s именно на фоне прошлого сезона, так-то рони и месси давали сезоны по круче, но даже в упор не вижу ни одного конкурента который был бы хорош хотя бы на уровне 7/10 как бензема в прошлом сезоне

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      Рейтинг: +699

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Хоть и в списке Месси нет,но по привычке ему отдадут))))))

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      Рейтинг: +13364

      playsh 1 час назад

      Карим,кулачки за тебя держим.Заслужил.

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