Бензема – лидер финального рейтинга фаворитов «Золотого мяча» по версии Goal

Goal опубликовал собственную финальную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч»-2022.

Первым в списке идет нападающий «Реала» Карим Бензема. В топ-3 также вошли Садио Мане («Бавария») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).