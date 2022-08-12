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  • Бензема – лидер финального рейтинга фаворитов «Золотого мяча» по версии Goal

Бензема – лидер финального рейтинга фаворитов «Золотого мяча» по версии Goal

12 августа 2022, 18:45
2

Goal опубликовал собственную финальную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч»-2022.

Первым в списке идет нападающий «Реала» Карим Бензема. В топ-3 также вошли Садио Мане («Бавария») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

  1. Карим Бензема («Реал»);
  2. Садио Мане («Ливерпуль» / «Бавария»);
  3. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
  4. Роберт Левандовски («Бавария» / «Барселона»);
  5. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
  6. Винисиус Жуниор («Реал»);
  7. Лука Модрич («Реал»);
  8. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
  9. Тибо Куртуа («Реал»);
  10. Фил Фоден («Манчестер Сити»).

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Источник: Goal
Испания. Примера Реал Бавария Ливерпуль Бензема Карим Салах Мохамед Мане Садио
Комментарии (2)
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Plyash
1660319365
Карим,кулачки за тебя держим.Заслужил.
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DeStar
1660321628
Мне кажется карим в прошлом сезоне заслужил свой ЗМ больше чем половина своих мячей заслужил месси и роналду p.s именно на фоне прошлого сезона, так-то рони и месси давали сезоны по круче, но даже в упор не вижу ни одного конкурента который был бы хорош хотя бы на уровне 7/10 как бензема в прошлом сезоне
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