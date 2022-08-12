Мостовой: «Мне нравится, как играет «Спартак», но в этом нет заслуги Абаскаля»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре московской команды на старте сезона-2022/23.

«Мне нравится, как играет сейчас «Спартак», но в этом нет заслуги Абаскаля. Я отталкиваюсь от команды, а не от него.

Я еще после первого тура сказал, что «Спартак» будет в тройке по итогам сезона. Но уже многие начинают подлизываться, говоря, как здорово «Спартак» заиграл при Абаскале.

Они заиграли-то еще при Ваноли, выиграв Кубок России. Понимаете? Поэтому не стал бы так сильно расхваливать Абаскаля», – сказал Мостовой.