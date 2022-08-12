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    Мостовой: «Мне нравится, как играет «Спартак», но в этом нет заслуги Абаскаля»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре московской команды на старте сезона-2022/23.

    «Мне нравится, как играет сейчас «Спартак», но в этом нет заслуги Абаскаля. Я отталкиваюсь от команды, а не от него.

    Я еще после первого тура сказал, что «Спартак» будет в тройке по итогам сезона. Но уже многие начинают подлизываться, говоря, как здорово «Спартак» заиграл при Абаскале.

    Они заиграли-то еще при Ваноли, выиграв Кубок России. Понимаете? Поэтому не стал бы так сильно расхваливать Абаскаля», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» набрал 10 очков в 4 турах РПЛ.
    • Команда делит лидерство в лиге с ЦСКА.
    • Следующий соперник – «Сочи» (14 августа).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии12
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      Рейтинг: +11285

      Алексей З 20 минут назад

      Могу понять бывших питерских , которые или работают в системе Зенита , или подрабатывают в филиале Газпрома ( матч-тв), за **** Спартака им хорошие деньги платят, но этим бывшим КБ что надо ?
      Хочется в штат матч-тв , на зп от Газпрома ? Суки , вы совесть не продавайте только.
      Сменится правление госкорпорации, кому лизать будите ?

      0
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      Рейтинг: +11285

      Алексей З 26 минут назад

      Мост каждый матч наверняка болеет против Спартака, чтобы общественности подтвердить , ну я же вам говорил.
      Состав тот же , ТРЕНЕР поменял схему, нашёл новое место игрокам ( Мозес) , объединил идеей команду и дело пошло. Он просто открыл Зобнина.
      Человек , который с подачи дебилов матч-тв, делал только объёмы ( что это такое знают только они ) оказывается умеет очень даже неплохо ИГРАТЬ в футбол.
      Роман и при Каррере только "черновую"выполнял , подчищая за Глушаковым и Фернандо, а тут он СОЛИРУЕТ. Оказывается и пас может дать и обвести и пробить.
      Кому этим обязаны ? Конечно тренеру.
      Конечно рано петь дифирамбы, сыграно только 4 тура , но игра команды очень радует болел , а это главное.

      1
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      Рейтинг: +13357

      playsh 37 минут назад

      Не царь,а псарь,че-слово.Как можно не заметить,как изменилась игра,особенно в атаке...Саня,деградируешь на глазах.

      1
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      Рейтинг: +24621

      JTherry > playsh 9 минут назад

      скучно сидеть в одиночестве, матч-тв не спасает, порулить так хочется...)

      0
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      Рейтинг: +16759

      paracetamol 41 минуту назад

      За особые заслуги Абоссаля выгонят в декабре!

      1
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      Рейтинг: +9080

      R_a_i_n 52 минуты назад

      А вообще это багаж Аленичева!!!

      3
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      Рейтинг: +9080

      R_a_i_n 53 минуты назад

      «Мне нравится, как играет сейчас «Спартак», но в этом нет заслуги Абаскаля. В этом заслуга моя,Мостового!!!

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      Рейтинг: +4788

      алдан2014 55 минут назад

      Мостовому лучше помолчать ,его неумные высеры достали всех

      1
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      Рейтинг: +165

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Заиграли то при Ваноли, но Мост и его критиковал, что тренирует Спартак ноунейм

      4
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      Рейтинг: +7462

      mihail200606 2 часа назад

      Опять багаж щас чей то будут выдумывать.. 3 матча сыграли неплохо,а разговоров как будто пару -тройку туров до чемпионства осталось..

      6
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      Рейтинг: +120

      Chicha 2 часа назад

      Нет, еще Аленичев фундамент заложил.

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