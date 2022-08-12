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  • Мостовой: «Мне нравится, как играет «Спартак», но в этом нет заслуги Абаскаля»

Мостовой: «Мне нравится, как играет «Спартак», но в этом нет заслуги Абаскаля»

12 августа 2022, 15:23
15

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре московской команды на старте сезона-2022/23.

«Мне нравится, как играет сейчас «Спартак», но в этом нет заслуги Абаскаля. Я отталкиваюсь от команды, а не от него.

Я еще после первого тура сказал, что «Спартак» будет в тройке по итогам сезона. Но уже многие начинают подлизываться, говоря, как здорово «Спартак» заиграл при Абаскале.

Они заиграли-то еще при Ваноли, выиграв Кубок России. Понимаете? Поэтому не стал бы так сильно расхваливать Абаскаля», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» набрал 10 очков в 4 турах РПЛ.
  • Команда делит лидерство в лиге с ЦСКА.
  • Следующий соперник – «Сочи» (14 августа).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (15)
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alefreddy
1660307749
да нет он заиграл еще при Мостовом
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Chicha
1660307936
Нет, еще Аленичев фундамент заложил.
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mihail200606
1660308221
Опять багаж щас чей то будут выдумывать.. 3 матча сыграли неплохо,а разговоров как будто пару -тройку туров до чемпионства осталось..
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ScarlettOgusania
1660309912
Заиграли то при Ваноли, но Мост и его критиковал, что тренирует Спартак ноунейм
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алдан2014
1660312425
Мостовому лучше помолчать ,его неумные высеры достали всех
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R_a_i_n
1660312532
«Мне нравится, как играет сейчас «Спартак», но в этом нет заслуги Абаскаля. В этом заслуга моя,Мостового!!!
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R_a_i_n
1660312581
А вообще это багаж Аленичева!!!
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paracetamol
1660313241
За особые заслуги Абоссаля выгонят в декабре!
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Plyash
1660313531
Не царь,а псарь,че-слово.Как можно не заметить,как изменилась игра,особенно в атаке...Саня,деградируешь на глазах.
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ab15488
1660320733
просто саша мостовой носит шапочку из фольги и через космос влияет на зарему, а та уже тренирует как надо
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