Мостовой: «Мне нравится, как играет «Спартак», но в этом нет заслуги Абаскаля»

Могу понять бывших питерских , которые или работают в системе Зенита , или подрабатывают в филиале Газпрома ( матч-тв), за **** Спартака им хорошие деньги платят, но этим бывшим КБ что надо ?
Хочется в штат матч-тв , на зп от Газпрома ? Суки , вы совесть не продавайте только.
Сменится правление госкорпорации, кому лизать будите ?
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре московской команды на старте сезона-2022/23.
«Мне нравится, как играет сейчас «Спартак», но в этом нет заслуги Абаскаля. Я отталкиваюсь от команды, а не от него.
Я еще после первого тура сказал, что «Спартак» будет в тройке по итогам сезона. Но уже многие начинают подлизываться, говоря, как здорово «Спартак» заиграл при Абаскале.
Они заиграли-то еще при Ваноли, выиграв Кубок России. Понимаете? Поэтому не стал бы так сильно расхваливать Абаскаля», – сказал Мостовой.
- «Спартак» набрал 10 очков в 4 турах РПЛ.
- Команда делит лидерство в лиге с ЦСКА.
- Следующий соперник – «Сочи» (14 августа).
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