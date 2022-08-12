Мостовой: «Мне нравится, как играет «Спартак», но в этом нет заслуги Абаскаля»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре московской команды на старте сезона-2022/23.
«Мне нравится, как играет сейчас «Спартак», но в этом нет заслуги Абаскаля. Я отталкиваюсь от команды, а не от него.
Я еще после первого тура сказал, что «Спартак» будет в тройке по итогам сезона. Но уже многие начинают подлизываться, говоря, как здорово «Спартак» заиграл при Абаскале.
Они заиграли-то еще при Ваноли, выиграв Кубок России. Понимаете? Поэтому не стал бы так сильно расхваливать Абаскаля», – сказал Мостовой.
- «Спартак» набрал 10 очков в 4 турах РПЛ.
- Команда делит лидерство в лиге с ЦСКА.
- Следующий соперник – «Сочи» (14 августа).
Источник: «РБ Спорт»