Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

    «Есть закон, а не как вы думаете – по чьему-то велению». Широков отреагировал на отмену полугодичного отстранения от футбола

    Экс-капитан сборной России Роман Широков прокомментировал решение КДК РФС отменить его отстранение от футбольной деятельности на полгода за воздействие на судей в матче Первенства Москвы.

    • Широков – начальник команды «Строгино» 2008 года рождения. За нее играет его сын.
    • В матче против «Родины» бывший футболист оскорблял арбитров и оказывал на них физическое воздействие.
    • В июне КДК отстранил его на 6 месяцев, но теперь дело будет пересмотрено.

    «Есть закон, согласно которому приняли решение. Есть КДК – орган, который принимает решение на основе документов и закона. Он и принял такое решение, а не как вы думаете – по чьему-то велению.

    Если я подаю (апелляцию) в этот орган, наверное, я ожидаю, что решение примут в пользу того, что я думаю. Подтвержденное фактами.

    Если на вас сейчас навесят какие-нибудь несправедливые санкции, как вам кажется, а потом их отменят ввиду вашей заявки, вы что, расстроитесь?

    Всю ситуацию прояснил КДК. Есть регламент, согласно которому принимается решение. Ни вправо, ни влево там нельзя.

    Нет разных градаций принятия решений, есть регламент, в котором четко описаны разные ситуации», – сказал Широков.

    Новости по теме
    Широков оценил перспективы связки Миранчук – Влашич в «Торино» 2
    КДК отменил полугодичное отстранение Широкова за избиение арбитра 30
    Широков: «Как великий тренер Гончаренко справится с «Торпедо», если он с ЦСКА не смог?» 10
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:05
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13357

      playsh 30 минут назад

      Бог не фраер,ответка обязательно прилетит негодяю,ещё соплями умоется...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16690

      Cleaner 1 час назад

      Закон? Так тебя, Широков, должны были судить по УГОЛОВНОМУ кодексу, а не по спортивному. Отмазался(отмазали), так он еще себя и героем почувствовал...(((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4788

      алдан2014 > Cleaner 53 минуты назад

      Всё верно,чистая уголовка. Условка светила как пить дать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3372

      aaaaahhhh 1 час назад

      Как было дебилой так и осталось...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5855

      Давид59 2 часа назад

      Наговорил, наговорил. Сам-то он понял, чего сказал?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9405

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Нужно , отцу , избитого судьи - дать по закону , в нос Широкову !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9405

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Просто негод@й !
      Самовлюбленный дрыщ !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4390

      mopecekca 2 часа назад

      по закону ты должен сидеть

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3077

      acor94 2 часа назад

      Полностью оправдан!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14766

      Fusballer > acor94 2 часа назад

      И в качестве извенения был вручён фан-айди)))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11