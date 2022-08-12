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  • «Есть закон, а не как вы думаете – по чьему-то велению». Широков отреагировал на отмену полугодичного отстранения от футбола

«Есть закон, а не как вы думаете – по чьему-то велению». Широков отреагировал на отмену полугодичного отстранения от футбола

12 августа 2022, 15:05
13

Экс-капитан сборной России Роман Широков прокомментировал решение КДК РФС отменить его отстранение от футбольной деятельности на полгода за воздействие на судей в матче Первенства Москвы.

  • Широков – начальник команды «Строгино» 2008 года рождения. За нее играет его сын.
  • В матче против «Родины» бывший футболист оскорблял арбитров и оказывал на них физическое воздействие.
  • В июне КДК отстранил его на 6 месяцев, но теперь дело будет пересмотрено.

«Есть закон, согласно которому приняли решение. Есть КДК – орган, который принимает решение на основе документов и закона. Он и принял такое решение, а не как вы думаете – по чьему-то велению.

Если я подаю (апелляцию) в этот орган, наверное, я ожидаю, что решение примут в пользу того, что я думаю. Подтвержденное фактами.

Если на вас сейчас навесят какие-нибудь несправедливые санкции, как вам кажется, а потом их отменят ввиду вашей заявки, вы что, расстроитесь?

Всю ситуацию прояснил КДК. Есть регламент, согласно которому принимается решение. Ни вправо, ни влево там нельзя.

Нет разных градаций принятия решений, есть регламент, в котором четко описаны разные ситуации», – сказал Широков.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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acor94
1660306591
Полностью оправдан!
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САДЫЧОК
1660308230
Просто негод@й ! Самовлюбленный дрыщ !
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САДЫЧОК
1660308294
Нужно , отцу , избитого судьи - дать по закону , в нос Широкову !
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Давид59
1660308489
Наговорил, наговорил. Сам-то он понял, чего сказал?
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aaaaahhhh
1660309636
Как было дебилой так и осталось...
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Plyash
1660313964
Бог не фраер,ответка обязательно прилетит негодяю,ещё соплями умоется...
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paracetamol
1660316099
Тюряга по тебе плачет, место Коки освободилось! Да у нас закон, что дышло...
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НикКин
1660320229
Так в следующий серии Широков подаст в суд на судью что то своим телом 3 раза падал на его бутсы порвал шнурки и потер надпись найк )))
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