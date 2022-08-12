«Есть закон, а не как вы думаете – по чьему-то велению». Широков отреагировал на отмену полугодичного отстранения от футбола

Экс-капитан сборной России Роман Широков прокомментировал решение КДК РФС отменить его отстранение от футбольной деятельности на полгода за воздействие на судей в матче Первенства Москвы.

Широков – начальник команды «Строгино» 2008 года рождения. За нее играет его сын.

В матче против «Родины» бывший футболист оскорблял арбитров и оказывал на них физическое воздействие.

В июне КДК отстранил его на 6 месяцев, но теперь дело будет пересмотрено.

«Есть закон, согласно которому приняли решение. Есть КДК – орган, который принимает решение на основе документов и закона. Он и принял такое решение, а не как вы думаете – по чьему-то велению.

Если я подаю (апелляцию) в этот орган, наверное, я ожидаю, что решение примут в пользу того, что я думаю. Подтвержденное фактами.

Если на вас сейчас навесят какие-нибудь несправедливые санкции, как вам кажется, а потом их отменят ввиду вашей заявки, вы что, расстроитесь?

Всю ситуацию прояснил КДК. Есть регламент, согласно которому принимается решение. Ни вправо, ни влево там нельзя.

Нет разных градаций принятия решений, есть регламент, в котором четко описаны разные ситуации», – сказал Широков.