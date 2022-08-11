КДК отменил полугодичное отстранение Широкова за избиение арбитра

КДК РФС отменил отстранение экс-игрока сборной России Романа Широкова от футбола на полгода за воздействие на судей в матче Первенства Москвы. Его дело будет пересмотрено.

Широков – начальник команды «Строгино» 2008 года рождения. За нее играет его сын.

В матче против «Родины» Широков оскорблял арбитров и оказывал на них физическое воздействие.

В июне КДК отстранил его от футбола на 6 месяцев.

«Широков подал жалобу на отмену решения. Он сегодня принимал участие в заседании. Мы рассмотрели ряд вопросов и установили, что со стороны Широкова было дисциплинарное нарушение.

Также установили то, что данное дело должно было быть рассмотрено КДК Московской федерации футбола, а дело рассматривал комитет по этике. Широков является официальным лицом клуба, он заявлен как начальник команды «Строгино» 2008 года. Он попадает под действие дисциплинарного регламента.

Решение следующее: удовлетворить частично жалобу Широкова, в связи с допущенными процессуальными нарушениями отменить решение в отношении Широкова и отправить дело в КДК Московской федерации футбола», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.