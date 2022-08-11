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  • КДК отменил полугодичное отстранение Широкова за избиение арбитра

КДК отменил полугодичное отстранение Широкова за избиение арбитра

11 августа 2022, 17:10
23

КДК РФС отменил отстранение экс-игрока сборной России Романа Широкова от футбола на полгода за воздействие на судей в матче Первенства Москвы. Его дело будет пересмотрено.

  • Широков – начальник команды «Строгино» 2008 года рождения. За нее играет его сын.
  • В матче против «Родины» Широков оскорблял арбитров и оказывал на них физическое воздействие.
  • В июне КДК отстранил его от футбола на 6 месяцев.

«Широков подал жалобу на отмену решения. Он сегодня принимал участие в заседании. Мы рассмотрели ряд вопросов и установили, что со стороны Широкова было дисциплинарное нарушение.

Также установили то, что данное дело должно было быть рассмотрено КДК Московской федерации футбола, а дело рассматривал комитет по этике. Широков является официальным лицом клуба, он заявлен как начальник команды «Строгино» 2008 года. Он попадает под действие дисциплинарного регламента.

Решение следующее: удовлетворить частично жалобу Широкова, в связи с допущенными процессуальными нарушениями отменить решение в отношении Широкова и отправить дело в КДК Московской федерации футбола», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

  • В августе 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча.
  • Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (23)
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Romio-xxx
1660227790
Ну всё понятно теперь,отмазался.Кругом коррупция!!!
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Sky Spartak
1660228005
Уроды! Премию ему ещё дайте... Матч ТВ такие же, что приглашают его...
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Красногвардейчик
1660228938
Травить рому начали?
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алдан2014
1660229628
Оказывается можно бить и материть судей...а нам говорили шо низя..
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R_a_i_n
1660229646
Короче через пару заседаний весь футбол Российский принесет извинения Широкову.
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алдан2014
1660230329
Паскуднее Широкова сложно вспомнить
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эд100
1660233482
Рыба Российского футбола тухнет с газпромовской головы, а это её икринки-выкидыши.
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Vitaga
1660235420
странное дело - кокорина и мамаева за драки в кафе и на улице посадили. широкова за публичное избиение судьи погладили по его наглой головке - какой вывод можно сделать?
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VVM1964
1660237440
Неужели реальный срок решили дать ???
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Ziklop
1660243688
уголовка по Роме скучает, каким местом здесь КДК?
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