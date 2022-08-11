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    КДК отменил полугодичное отстранение Широкова за избиение арбитра

    КДК РФС отменил отстранение экс-игрока сборной России Романа Широкова от футбола на полгода за воздействие на судей в матче Первенства Москвы. Его дело будет пересмотрено.

    • Широков – начальник команды «Строгино» 2008 года рождения. За нее играет его сын.
    • В матче против «Родины» Широков оскорблял арбитров и оказывал на них физическое воздействие.
    • В июне КДК отстранил его от футбола на 6 месяцев.

    «Широков подал жалобу на отмену решения. Он сегодня принимал участие в заседании. Мы рассмотрели ряд вопросов и установили, что со стороны Широкова было дисциплинарное нарушение.

    Также установили то, что данное дело должно было быть рассмотрено КДК Московской федерации футбола, а дело рассматривал комитет по этике. Широков является официальным лицом клуба, он заявлен как начальник команды «Строгино» 2008 года. Он попадает под действие дисциплинарного регламента.

    Решение следующее: удовлетворить частично жалобу Широкова, в связи с допущенными процессуальными нарушениями отменить решение в отношении Широкова и отправить дело в КДК Московской федерации футбола», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    • В августе 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча.
    • Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1893

      Vitaga 30 минут назад

      странное дело - кокорина и мамаева за драки в кафе и на улице посадили. широкова за публичное избиение судьи погладили по его наглой головке - какой вывод можно сделать?

      0
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      Рейтинг: +2081

      kvm 1 час назад

      ...янц ещё за щеку у него взял...

      0
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      Рейтинг: +130

      эд100 1 час назад

      Рыба Российского футбола тухнет с газпромовской головы, а это её икринки-выкидыши.

      2
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      Рейтинг: +3632

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Еще один подленький человечишка из стана **** выкарабкался из гавна. Теперь опять с дружбаном аршавиным будет балаболить на мачт ТВ.

      0
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      Рейтинг: +16675

      Cleaner 1 час назад

      Рома, завали судью прямо на поле! Тебе НИЧЕГО за это не будет.

      0
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      Рейтинг: +4782

      алдан2014 1 час назад

      Паскуднее Широкова сложно вспомнить

      3
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      Рейтинг: +2018

      fakeid 2 часа назад

      горит у косорылых в комментах, ахах

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      Рейтинг: +130

      эд100 > fakeid 1 час назад

      посмотри на значок эмблемы своей, увидишь кто косорылый. и вообще, если по делу нечего сказать, иди промышляй, а то "ахах" другому **** достанется. (даже здесь умудряетесь мусорить)

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      Рейтинг: +2018

      fakeid > эд100 57 минут назад

      взгляни свою аву и скажи, где потерял пятачок. гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +9061

      R_a_i_n 2 часа назад

      Короче через пару заседаний весь футбол Российский принесет извинения Широкову.

      5
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      Рейтинг: +4782

      алдан2014 2 часа назад

      Оказывается можно бить и материть судей...а нам говорили шо низя..

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      Рейтинг: +16675

      Cleaner > алдан2014 1 час назад

      У Широкова где то высоко НАВЕРХУ есть КРЫША. Большая и крутая. Если Рома пристрелит кого то ПРЯМО НА ПОЛЕ, ему все равно НИ-ЧЕ-ГО не будет! Правосудие по российски...((((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +137

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Травить рому начали?

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      Рейтинг: +130

      эд100 > Красногвардейчик 1 час назад

      А ты заступись, он же СВЯТОЙ.

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