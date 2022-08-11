КДК отменил полугодичное отстранение Широкова за избиение арбитра

странное дело - кокорина и мамаева за драки в кафе и на улице посадили. широкова за публичное избиение судьи погладили по его наглой головке - какой вывод можно сделать?
КДК РФС отменил отстранение экс-игрока сборной России Романа Широкова от футбола на полгода за воздействие на судей в матче Первенства Москвы. Его дело будет пересмотрено.
- Широков – начальник команды «Строгино» 2008 года рождения. За нее играет его сын.
- В матче против «Родины» Широков оскорблял арбитров и оказывал на них физическое воздействие.
- В июне КДК отстранил его от футбола на 6 месяцев.
«Широков подал жалобу на отмену решения. Он сегодня принимал участие в заседании. Мы рассмотрели ряд вопросов и установили, что со стороны Широкова было дисциплинарное нарушение.
Также установили то, что данное дело должно было быть рассмотрено КДК Московской федерации футбола, а дело рассматривал комитет по этике. Широков является официальным лицом клуба, он заявлен как начальник команды «Строгино» 2008 года. Он попадает под действие дисциплинарного регламента.
Решение следующее: удовлетворить частично жалобу Широкова, в связи с допущенными процессуальными нарушениями отменить решение в отношении Широкова и отправить дело в КДК Московской федерации футбола», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
- В августе 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча.
- Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.