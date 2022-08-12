Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    Тренер «Ахмата» Талалаев объяснил, почему поддерживает введение Fan ID

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о своем положительном отношении к системе Fan ID.

    – Сейчас самая обсуждаемая тема – Fan ID. Как вы относитесь к нему?

    – Положительно, потому что я за безопасность. Я и за более тщательные досмотры в аэропортах. Уже был опыт проведения чемпионата мира, и, мне кажется, все было на должном уровне.

    Есть некоторые моменты, которые многим не до конца понятны: как паспорт оформит иностранец, который прилетел в гости? Или ребенок? Во всех начинаниях есть нюансы, но все решаемо.

    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

    Новости по теме
    Талалаев объяснил, почему лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Агаларов не выходит в старте «Ахмата» 4
    Талалаев рассказал, при каких условиях «Ахмат» победит «Зенит» 5
    Талалаев назвал произволом судейство в матче «Сочи» – «Ахмат» и свое удаление 3
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:19
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +139

      НикКин 29 минут назад

      Вот когда тебя Широков ногами попинает мы тогда посмотрим как ты безопасно себя будешь чувствовать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2041

      fakeid 1 час назад

      тренер объяснил, ЭСК разъяснил, агент рассказал, комментатор прокомментировал, инсайдер раскрыл, игрок предположил, уборщица дала оценку.

      млять, да вы реально задрали уже с этими заголовками. верните прежнюю редакцию.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2041

      fakeid > fakeid 1 час назад

      или, например, "экс-игрок зенита" перешёл в атлетико. (про витселя).

      мля, он экс-игрок китайского клуба, дортмундского клуба, какого угодно клуба. но обязательно не в тему нужно упомянуть зенит. нельзя ведь написать в заголовке, что витсель перешёл в атлетико. даже сегодня повесили новость, что "экс-игрок зенита переходит в юве", вместо того, чтобы просто написать, что паредес переходит из псж в юве.

      дно. днище. yellow journalism.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11