Тренер «Ахмата» Талалаев объяснил, почему поддерживает введение Fan ID

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о своем положительном отношении к системе Fan ID.

– Сейчас самая обсуждаемая тема – Fan ID. Как вы относитесь к нему?

– Положительно, потому что я за безопасность. Я и за более тщательные досмотры в аэропортах. Уже был опыт проведения чемпионата мира, и, мне кажется, все было на должном уровне.

Есть некоторые моменты, которые многим не до конца понятны: как паспорт оформит иностранец, который прилетел в гости? Или ребенок? Во всех начинаниях есть нюансы, но все решаемо.