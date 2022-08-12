Тренер «Ахмата» Талалаев объяснил, почему поддерживает введение Fan ID

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о своем положительном отношении к системе Fan ID.
– Сейчас самая обсуждаемая тема – Fan ID. Как вы относитесь к нему?
– Положительно, потому что я за безопасность. Я и за более тщательные досмотры в аэропортах. Уже был опыт проведения чемпионата мира, и, мне кажется, все было на должном уровне.
Есть некоторые моменты, которые многим не до конца понятны: как паспорт оформит иностранец, который прилетел в гости? Или ребенок? Во всех начинаниях есть нюансы, но все решаемо.
- С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.
Источник: Metaratings