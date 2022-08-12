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  • Тренер «Ахмата» Талалаев объяснил, почему поддерживает введение Fan ID

Тренер «Ахмата» Талалаев объяснил, почему поддерживает введение Fan ID

12 августа 2022, 13:19
2

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о своем положительном отношении к системе Fan ID.

– Сейчас самая обсуждаемая тема – Fan ID. Как вы относитесь к нему?

– Положительно, потому что я за безопасность. Я и за более тщательные досмотры в аэропортах. Уже был опыт проведения чемпионата мира, и, мне кажется, все было на должном уровне.

Есть некоторые моменты, которые многим не до конца понятны: как паспорт оформит иностранец, который прилетел в гости? Или ребенок? Во всех начинаниях есть нюансы, но все решаемо.

  • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ахмат Талалаев Андрей
Комментарии (2)
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НикКин
1660304393
Вот когда тебя Широков ногами попинает мы тогда посмотрим как ты безопасно себя будешь чувствовать
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АЛЕКС 58
1660312503
Подстилка,тебе сколько платят за эту рекламу? Героем России тебе не стать! Пара проигрышей,и как все до тебя-на выход!
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