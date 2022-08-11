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    Стало известно, почему Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»

    Стало известно, почему нападающий Артем Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом» по окончании прошлого сезона.

    По информации Eurostavka, клуб из Петербурга не смог удовлетворить финансовые запросы 33-ленего форварда.

    «Зенит» предлагал Дзюбе контракт с зарплатой 1 миллион евро в год, но форвард отказался.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Нападающий более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 17:49
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +672

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Он в помойку и переходил ради денег! стыдно за газпром))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4867

      Беспонтий 1 час назад

      и хлопнув створками дверей
      поручик гордо удалился
      но с плевком на эполете..
      -------------------------------------

      ах
      я же не об этом
      гля сколько дворников сбежалось с красно белою метлой
      при слове дзюба

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3014

      FRZZ 2 часа назад

      Теперь даже этого не предлагает никто. Жадность губит фраера.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3632

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      За дарма рукоблуд зюба играть не привык. Настоящий представитель северной столицы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11256

      Алексей З 2 часа назад

      Америку открыли.
      Понятно было ,что по финансам не сошлись.
      Дзюба мало того что жадный , так ещё и мудак редкий.
      Что денег мало Газпром давал ? Играл бы не парился ставил рекорды, получал трофеи и премии.
      Редкий жадный дебил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1185

      Taps 2 часа назад

      Эти тупые дятлы Дзюба и Соболев совсем оборзели.
      На лопату их ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1266

      jek718875 > Taps 24 минуты назад

      Лучше на вилы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32617

      VVM1964 > Taps 1 минуту назад

      Ну а Соболев то с какого бока здесь ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9061

      R_a_i_n 2 часа назад

      Не верю ,что Зенит не смог удовлетворить хотелки Зюбы. Скорее клуб хотел избавиться от него. А как это сделать красиво?? Надо что бы Зюба сам отказался от продления. Всего то урезать жалование. А зная любовь дрочера к деньгам...

      9
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      Рейтинг: +1893

      Vitaga > R_a_i_n 1 час назад

      поведение Дзюбы до сих пор как у подростка школьника. как и его юмор. ессно от него подустали.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1489

      ab15488 > R_a_i_n 1 час назад

      ну если уж совсем объективно, то Зенит предложил адекватные деньги для стареющего игрока ротации, просто у Дзюбы о себе другое мнение) Но то что даже со скамейки он выходил полезно - это факт

      0
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      Рейтинг: +2155

      spam2009 > R_a_i_n 17 минут назад

      да, разводить газпром на бабки это не кошельки по раздевалкам подрезать у алкашей всяких))

      0
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      Рейтинг: +4782

      алдан2014 2 часа назад

      После трёх один предлагают? Ну это для Артёма ваще не по фэн-шую ,он же звезда

      2
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      Рейтинг: +7259

      nik55 > алдан2014 32 минуты назад

      если только звезда порно

      2
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      Рейтинг: +2155

      spam2009 > nik55 16 минут назад

      порно прямо скажем не очень, он и в порно не преуспел))

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