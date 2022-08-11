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  • Стало известно, почему Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Стало известно, почему Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»

11 августа 2022, 17:49
19

Стало известно, почему нападающий Артем Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом» по окончании прошлого сезона.

По информации Eurostavka, клуб из Петербурга не смог удовлетворить финансовые запросы 33-ленего форварда.

«Зенит» предлагал Дзюбе контракт с зарплатой 1 миллион евро в год, но форвард отказался.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Нападающий более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.

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Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (19)
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алдан2014
1660229520
После трёх один предлагают? Ну это для Артёма ваще не по фэн-шую ,он же звезда
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R_a_i_n
1660229532
Не верю ,что Зенит не смог удовлетворить хотелки Зюбы. Скорее клуб хотел избавиться от него. А как это сделать красиво?? Надо что бы Зюба сам отказался от продления. Всего то урезать жалование. А зная любовь дрочера к деньгам...
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Taps
1660229580
Эти тупые дятлы Дзюба и Соболев совсем оборзели. На лопату их ...
Ответить
Иван Петров 1986
1660229664
За дарма рукоблуд зюба играть не привык. Настоящий представитель северной столицы.
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Беспонтий
1660230298
и хлопнув створками дверей поручик гордо удалился но с плевком на эполете.. ------------------------------------- ах я же не об этом гля сколько дворников сбежалось с красно белою метлой при слове дзюба
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VVM1964
1660237298
Вот и пусть теперь ходит неудовлетворенный, ну или как-то ... - сам, по привычке )))
Ответить
RusPlan
1660239849
"клуб из Петербурга не смог удовлетворить финансовые запросы" ахахаха не смог))))) НЕ ЗАХОТЕЛ)))
Ответить
zigbert
1660240209
Тут надо еще учесть желание Семака, для которого работа с Дзюбой представляла большие проблемы.
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Snek
1660293674
Типа ему больше кто-то даст?
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Дядя Серёжа
1660700525
До Тулы, в принципе тебе недалеко, будь готов...
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