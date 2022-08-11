Стало известно, почему Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Стало известно, почему нападающий Артем Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом» по окончании прошлого сезона.
По информации Eurostavka, клуб из Петербурга не смог удовлетворить финансовые запросы 33-ленего форварда.
«Зенит» предлагал Дзюбе контракт с зарплатой 1 миллион евро в год, но форвард отказался.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Нападающий более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
Источник: Eurostavka