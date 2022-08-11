Капелло оценил переход Миранчука из «Аталанты» в «Торино»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино» на правах аренды.

«Переход Миранчука в «Торино» из «Аталанты»? Это не понижение. «Торино» – очень хороший клуб для Алексея», – сказал Капелло.

«Торино» сможет выкупить Миранчука за 12 миллионов евро.

За 2 сезона в «Аталанте» Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.

«Аталaнта» тормозила переход Миранчука в «Торинo» – и это не в первый раз: зимой из-за Гасперини он не ушел в «Лациo»