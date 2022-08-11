Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Капелло оценил переход Миранчука из «Аталанты» в «Торино»

    Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино» на правах аренды.

    «Переход Миранчука в «Торино» из «Аталанты»? Это не понижение. «Торино» – очень хороший клуб для Алексея», – сказал Капелло.

    • «Торино» сможет выкупить Миранчука за 12 миллионов евро.
    • За 2 сезона в «Аталанте» Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.

    «Аталaнта» тормозила переход Миранчука в «Торинo» – и это не в первый раз: зимой из-за Гасперини он не ушел в «Лациo»

    Новости по теме
    «Торино» объявил об аренде Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов 1
    Алексей Миранчук подписал контракт с «Торино». Сделка по аренде завершена
    Стала известна зарплата Миранчука в «Торино» 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11