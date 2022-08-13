Где смотреть «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 13 августа

«Динамо» и «Краснодар» сыграют в матче 5-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 13 августа.
- Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене».
- Начало – в 20:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо – Краснодар
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 19:00 мск.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Динамо – Краснодар
- Победа «Динамо» – 1.75
- Ничья – 4.10
- Победа «Краснодар» – 4.30
Источник: «Бомбардир»