Возвращение Кордобы в «Кельн» маловероятно из-за его зарплаты в «Краснодаре»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вряд ли этим летом вернется в «Кельн».
29-летний футболист хочет перейти в немецкий клуб, однако сторонам будет сложно договориться по поводу финансовых условий.
В России форвард зарабатывает более 3 миллионов евро в год – это неподъемная сумма для «Кельна».
- В июле Кордоба говорил, что останется в «Краснодаре».
- Год назад клуб купил его за 20 миллионов евро.
- В 18 матчах колумбиец забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
- Он выступал за «Кельн» с 2017 по 2020 год.
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга