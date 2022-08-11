Возвращение Кордобы в «Кельн» маловероятно из-за его зарплаты в «Краснодаре»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вряд ли этим летом вернется в «Кельн».

29-летний футболист хочет перейти в немецкий клуб, однако сторонам будет сложно договориться по поводу финансовых условий.

В России форвард зарабатывает более 3 миллионов евро в год – это неподъемная сумма для «Кельна».