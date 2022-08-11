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    Возвращение Кордобы в «Кельн» маловероятно из-за его зарплаты в «Краснодаре»

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вряд ли этим летом вернется в «Кельн».

    29-летний футболист хочет перейти в немецкий клуб, однако сторонам будет сложно договориться по поводу финансовых условий.

    В России форвард зарабатывает более 3 миллионов евро в год – это неподъемная сумма для «Кельна».

    • В июле Кордоба говорил, что останется в «Краснодаре».
    • Год назад клуб купил его за 20 миллионов евро.
    • В 18 матчах колумбиец забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
    • Он выступал за «Кельн» с 2017 по 2020 год.

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    Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга

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