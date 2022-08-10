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    Кристенсен и Кессье могут уйти из «Барсы», если клуб не зарегистрирует их до субботы

    Андреас Кристенсен и Франк Кессье могут покинуть «Барселону», не сыграв ни одного матча за клуб.

    По информации ESPN, футболисты могут бесплатно покинуть команду, если их не зарегистрируют до матча 1-го тура Примеры против «Райо Вальекано». Игра состоится в субботу, 13 августа.

    Кристенсен и Кессье, пришедшие в клуб в качестве свободных агентов, могут воспользоваться опцией в контракте, позволяющей им покинуть «Барсу» до закрытия летнего трансферного окна. Однако, это маловероятно.

    • «Барселона» также пока не смогла зарегистрировать Роберта Левандовского, Жюля Кунде и Рафинью.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 18:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +649

      Lipatoff 1 час назад

      У СМИ пуканы разрывает о возможностях Барсы, спасибо за доп пиар, он приносит доход

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