Кристенсен и Кессье могут уйти из «Барсы», если клуб не зарегистрирует их до субботы

Андреас Кристенсен и Франк Кессье могут покинуть «Барселону», не сыграв ни одного матча за клуб.

По информации ESPN, футболисты могут бесплатно покинуть команду, если их не зарегистрируют до матча 1-го тура Примеры против «Райо Вальекано». Игра состоится в субботу, 13 августа.

Кристенсен и Кессье, пришедшие в клуб в качестве свободных агентов, могут воспользоваться опцией в контракте, позволяющей им покинуть «Барсу» до закрытия летнего трансферного окна. Однако, это маловероятно.