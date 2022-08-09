Кучаев: «Раньше тусили с Чаловым каждый день. В «Макдональдсе» набирали все, что видели»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о дружбе с одноклубником Федором Чаловым.

— В чем для тебя кайф играть с Чаловым?

— В подыгрыше с ним удобно за счет техники. Может объем дать, опуститься, помочь в обороне, не на одной атаке зациклен. Неэгоистичный: будем убегать 2 в 1 — всегда отдаст пас, не будет тянуть на себя одеяло.

— Как проводите время вместе?

— Сейчас реже, потому что живем далеко друг от друга. Да и стали профессиональнее относиться к восстановлению — много времени проводим дома. А когда были молодые — вообще каждый день тусили.

— Как? Я уже всех достал вопросами про «Макдональдс», просто больше ни о чем особо не слышал.

— В молодежке ЦСКА могли за день до игры пойти в «Макдональдс». Набирали все, что видели. Федя был такой плотный с детства, мы над ним прикалывались. Никто вообще не парился насчет спортивного питания. Это сейчас уже узнаешь про диету, сон. А раньше думал: поиграл — а дальше делай, что хочешь.