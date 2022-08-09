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    Кучаев: «Раньше тусили с Чаловым каждый день. В «Макдональдсе» набирали все, что видели»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о дружбе с одноклубником Федором Чаловым.

    — В чем для тебя кайф играть с Чаловым?

    — В подыгрыше с ним удобно за счет техники. Может объем дать, опуститься, помочь в обороне, не на одной атаке зациклен. Неэгоистичный: будем убегать 2 в 1 — всегда отдаст пас, не будет тянуть на себя одеяло.

    — Как проводите время вместе?

    — Сейчас реже, потому что живем далеко друг от друга. Да и стали профессиональнее относиться к восстановлению — много времени проводим дома. А когда были молодые — вообще каждый день тусили.

    — Как? Я уже всех достал вопросами про «Макдональдс», просто больше ни о чем особо не слышал.

    — В молодежке ЦСКА могли за день до игры пойти в «Макдональдс». Набирали все, что видели. Федя был такой плотный с детства, мы над ним прикалывались. Никто вообще не парился насчет спортивного питания. Это сейчас уже узнаешь про диету, сон. А раньше думал: поиграл — а дальше делай, что хочешь.

    • Кучаев и Чалов – воспитанники ЦСКА.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2755

      Nerlinger 22 минуты назад

      вот и понятно почему Федя играть переставал - оппу тяжело было по полю носить

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