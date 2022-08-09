«Самый совершенный футболист на планете». Скопинцев назвал своего кумира

Месси и Роналдо совсем разные, но пользу оба приносят очень большу, да Роналдо показал себя в сильнейшей лиги мира очень сильно, так что каждому свое, сейчас он уже не тот, но и месси стал слабее
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев назвал футболиста, который является для него примером.
«Роналду — человек-феномен. Во многом благодаря своим генам, своему труду и желанию отдаваться футболу. Он верен этой профессии и ищет постоянно для себя новые вызовы.
Я ставлю Роналду выше Месси, потому что он всегда выходит из зоны комфорта и хочет показать, что он лучший во всех лигах, входящих в топ-5. Роналду — самый совершенный футболист на планете. Хочется быть похожим на него.
Я не знаю, откуда у человека столько воли и стремления. Иногда сложно себя в зал заставить идти после тренировки.
Приятно, что в «Динамо» у меня номер, как у Роналду. Любимое число — семь. Иногда во время матча захожу в эти позиции, в которых он мяч получает, и стараюсь повторять его движения, выходить на ударные позиции. Это идол, как и у многих парней, которые росли на его игре», — сказал Скопинцев.
- Скопинцев – воспитанник «Динамо».
- Он провел 73 матча, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.