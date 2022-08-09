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    «Самый совершенный футболист на планете». Скопинцев назвал своего кумира

    Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев назвал футболиста, который является для него примером.

    «Роналду — человек-феномен. Во многом благодаря своим генам, своему труду и желанию отдаваться футболу. Он верен этой профессии и ищет постоянно для себя новые вызовы.

    Я ставлю Роналду выше Месси, потому что он всегда выходит из зоны комфорта и хочет показать, что он лучший во всех лигах, входящих в топ-5. Роналду — самый совершенный футболист на планете. Хочется быть похожим на него.

    Я не знаю, откуда у человека столько воли и стремления. Иногда сложно себя в зал заставить идти после тренировки.

    Приятно, что в «Динамо» у меня номер, как у Роналду. Любимое число — семь. Иногда во время матча захожу в эти позиции, в которых он мяч получает, и стараюсь повторять его движения, выходить на ударные позиции. Это идол, как и у многих парней, которые росли на его игре», — сказал Скопинцев.

    • Скопинцев – воспитанник «Динамо».
    • Он провел 73 матча, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +661

      Suvorov51 17 минут назад

      Месси и Роналдо совсем разные, но пользу оба приносят очень большу, да Роналдо показал себя в сильнейшей лиги мира очень сильно, так что каждому свое, сейчас он уже не тот, но и месси стал слабее

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      Рейтинг: +13806

      Skull_Boy 1 час назад

      Сейчас он только показывает какой он никчемный нытик и деревянный

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