«Самый совершенный футболист на планете». Скопинцев назвал своего кумира

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев назвал футболиста, который является для него примером.

«Роналду — человек-феномен. Во многом благодаря своим генам, своему труду и желанию отдаваться футболу. Он верен этой профессии и ищет постоянно для себя новые вызовы.

Я ставлю Роналду выше Месси, потому что он всегда выходит из зоны комфорта и хочет показать, что он лучший во всех лигах, входящих в топ-5. Роналду — самый совершенный футболист на планете. Хочется быть похожим на него.

Я не знаю, откуда у человека столько воли и стремления. Иногда сложно себя в зал заставить идти после тренировки.

Приятно, что в «Динамо» у меня номер, как у Роналду. Любимое число — семь. Иногда во время матча захожу в эти позиции, в которых он мяч получает, и стараюсь повторять его движения, выходить на ударные позиции. Это идол, как и у многих парней, которые росли на его игре», — сказал Скопинцев.