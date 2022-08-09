Кучаев объяснил, почему Фернандес уехал из ЦСКА и приостановил карьеру

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал уход защитника Марио Фернандеса из столичного клуба.
— Твои эмоции от отъезда Марио?
— Сильных не было. Жалко, конечно, что Марио уехал, но в то же время понимаешь, сколько он отдал клубу и сборной. Еще когда я ушел в аренду, было видно: Марио тяжеловато такой объем работы давать по сравнению с тем временем, когда он был моложе.
— Ты о прошлом сезоне?
— Наверное, двух. При том, что уровень у Марио оставался, мог на нем еще играть. Но, наверное, уже сам уставал намного больше, чем до того. На Марио в ЦСКА было очень много заложено.
- Фернандес приостановил контракт с ЦСКА, за который он выступал с 2012 года.
- За 10 сезонов он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Соглашение натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до июня 2024-го.
Источник: Sport24