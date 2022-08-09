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    Кучаев объяснил, почему Фернандес уехал из ЦСКА и приостановил карьеру

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал уход защитника Марио Фернандеса из столичного клуба.

    — Твои эмоции от отъезда Марио?

    — Сильных не было. Жалко, конечно, что Марио уехал, но в то же время понимаешь, сколько он отдал клубу и сборной. Еще когда я ушел в аренду, было видно: Марио тяжеловато такой объем работы давать по сравнению с тем временем, когда он был моложе.

    — Ты о прошлом сезоне?

    — Наверное, двух. При том, что уровень у Марио оставался, мог на нем еще играть. Но, наверное, уже сам уставал намного больше, чем до того. На Марио в ЦСКА было очень много заложено.

    • Фернандес приостановил контракт с ЦСКА, за который он выступал с 2012 года.
    • За 10 сезонов он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Соглашение натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до июня 2024-го.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +97503

      zigbert 1 час назад

      Трудно будет ЦСКА найти игрока такого плана.

      0
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      Рейтинг: +3974

      ААМ 3 часа назад

      Многое дал ЦСКА и сборной. Спасибо ему.

      6
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      Рейтинг: +111

      Красногвардейчик 4 часа назад

      Нет.....думаю что всё таки это связано с политикой, просто Марио очень порядочный человек, и сослался на семью

      3
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      Рейтинг: +16470

      ilichkadr > Красногвардейчик 3 часа назад

      Все ссылаются на семейные обстоятельства, хотя для всех очевидно, что это связано с решениями и позицией УЕФА, ФИФА.
      P.S. Спорта вне политики не бывает, поскольку есть интересы.

      2
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      Рейтинг: +111

      Красногвардейчик > ilichkadr 2 часа назад

      Согласен, только некоторые поступают как крысы, а е=некоторые как Марио

      2
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      Рейтинг: +16470

      ilichkadr > Красногвардейчик 16 минут назад

      Ракицкий тоже ушёл по-тихому, типа по "семейным" обстоятельствам, а сейчас играет в Турции во второсортном «Адана Демирспор».

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