«Рубин»: «Тренируется ли с нами Дзюба? Иногда да, иногда нет»

Пресс-служба «Рубина» высказалась о нападающем Артеме Дзюбе, который продолжает тренироваться с казанским клубом.

— Сейчас «Рубин» на выезде. Дзюбы, как и обычно, нет с нами на выезде.

— Когда «Рубин» не на выезде, Артем продолжает тренироваться с командой? Или он покинул расположение клуба.

— Иногда да, иногда нет.