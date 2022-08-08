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    «Рубин»: «Тренируется ли с нами Дзюба? Иногда да, иногда нет»

    Пресс-служба «Рубина» высказалась о нападающем Артеме Дзюбе, который продолжает тренироваться с казанским клубом.

    — Сейчас «Рубин» на выезде. Дзюбы, как и обычно, нет с нами на выезде.

    — Когда «Рубин» не на выезде, Артем продолжает тренироваться с командой? Или он покинул расположение клуба.

    — Иногда да, иногда нет.

    • Футболист тренируется с «Рубином» с 12 июля.
    • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов, откуда ушел по окончании прошлого сезона.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10530

      "supermax" 41 минуту назад

      иногда тренируется с лысым из браззерс

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