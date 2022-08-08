«Рубин»: «Тренируется ли с нами Дзюба? Иногда да, иногда нет»

Пресс-служба «Рубина» высказалась о нападающем Артеме Дзюбе, который продолжает тренироваться с казанским клубом.
— Сейчас «Рубин» на выезде. Дзюбы, как и обычно, нет с нами на выезде.
— Когда «Рубин» не на выезде, Артем продолжает тренироваться с командой? Или он покинул расположение клуба.
— Иногда да, иногда нет.
- Футболист тренируется с «Рубином» с 12 июля.
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов, откуда ушел по окончании прошлого сезона.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
Источник: «РБ Спорт»