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    В «Лилле» прокомментировали новость об интересе «Локомотива» к 20-летнему Лихаджи

    Президент «Лилля» Оливье Летан прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к французскому нападающему Исааку Лихаджи.

    «Даже не знаю, откуда взялась эта чушь. «Локомотив» к нам никогда не обращался по Исааку Лихаджи. Никаких официальных предложений тоже к нам не поступало.

    Мы не собирались его продавать в ближайшее время», — сказал Летан.

    • Лихаджи – воспитанник «Марселя».
    • Его контракт с «Лиллем» рассчитан до лета 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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