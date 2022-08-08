В «Лилле» прокомментировали новость об интересе «Локомотива» к 20-летнему Лихаджи

Президент «Лилля» Оливье Летан прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к французскому нападающему Исааку Лихаджи.

«Даже не знаю, откуда взялась эта чушь. «Локомотив» к нам никогда не обращался по Исааку Лихаджи. Никаких официальных предложений тоже к нам не поступало.

Мы не собирались его продавать в ближайшее время», — сказал Летан.

Лихаджи – воспитанник «Марселя».

Его контракт с «Лиллем» рассчитан до лета 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

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