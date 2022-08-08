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    Зделар рассказал, какое место ЦСКА занял бы в чемпионате Сербии

    Полузащитник ЦСКА Саша Зделар считает, что московский клуб становился бы чемпионом Сербии каждый год.

    — Если бы ЦСКА играл в чемпионате Сербии, какое место вы бы занимали в турнирной таблице? Каждый год первое?

    — Думаю, да. Первое место было бы за нами.

    — Сколько лет еще российские клубы будут отстранены от участия в еврокубках?

    — Не могу ничего говорить на сей счет, потому что ничего не знаю об этом. Я только читаю новости и все.

    • Зделар после трансфера из «Партизана» дважды вышел в ЦСКА на замену.
    • ЦСКА делит первое место в РПЛ со «Спартаком».
    • Следующий соперник – «Зенит».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1150

      Стаz 2 часа назад

      Второй вопрос вообще дебильный

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25405

      vladimir-7 > Стаz 2 часа назад

      Так, это же РБ Спорт

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