Зделар рассказал, какое место ЦСКА занял бы в чемпионате Сербии

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар считает, что московский клуб становился бы чемпионом Сербии каждый год.

— Если бы ЦСКА играл в чемпионате Сербии, какое место вы бы занимали в турнирной таблице? Каждый год первое?

— Думаю, да. Первое место было бы за нами.

— Сколько лет еще российские клубы будут отстранены от участия в еврокубках?

— Не могу ничего говорить на сей счет, потому что ничего не знаю об этом. Я только читаю новости и все.