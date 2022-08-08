Зделар рассказал, какое место ЦСКА занял бы в чемпионате Сербии

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар считает, что московский клуб становился бы чемпионом Сербии каждый год.
— Если бы ЦСКА играл в чемпионате Сербии, какое место вы бы занимали в турнирной таблице? Каждый год первое?
— Думаю, да. Первое место было бы за нами.
— Сколько лет еще российские клубы будут отстранены от участия в еврокубках?
— Не могу ничего говорить на сей счет, потому что ничего не знаю об этом. Я только читаю новости и все.
- Зделар после трансфера из «Партизана» дважды вышел в ЦСКА на замену.
- ЦСКА делит первое место в РПЛ со «Спартаком».
- Следующий соперник – «Зенит».
Источник: «РБ Спорт»