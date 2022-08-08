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    В «Карагюмрюке» оценили дебют Оздоева за турецкий клуб

    Пресс-атташе «Карагюмрюка» Батухан Челасин высказался о дебюте полузащитника Магомеда Оздоева за турецкий клуб.

    – Команда выглядела неорганизованной, у всех порка наблюдаются проблемы с сыгранностью. Команде нужен креативный полузащитник, который играл бы в паре с Оздоевым.

    В данный момент в команде нет достаточно креативных футболистов. Надеемся на трансферы вингера и игрока на позицию десятки.

    – Какие впечатления оставила игра Оздоева?

    – Команда потерпела чувствительное поражение. Я не думаю, что кто-то доволен индивидуальными выступлениями. Но пока сложный период может затянуться.

    – Какая цель на сезон?

    – Попадание в пятерку. Не забывайте, что в лиге есть «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ» и «Трабзонспор». Пока они в хорошем состоянии, попасть в четверку почти невозможно. А в этом году они все действительно хороши.

    • «Каргюмрюк» проиграл «Аланьяспору» (2:4), Оздоев провел на поле все 90 минут.
    • Он заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
    • До этого хавбек провел 4,5 сезона в «Зените».

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    Источник: «РБ Спорт»

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