В «Карагюмрюке» оценили дебют Оздоева за турецкий клуб

Пресс-атташе «Карагюмрюка» Батухан Челасин высказался о дебюте полузащитника Магомеда Оздоева за турецкий клуб.
– Команда выглядела неорганизованной, у всех порка наблюдаются проблемы с сыгранностью. Команде нужен креативный полузащитник, который играл бы в паре с Оздоевым.
В данный момент в команде нет достаточно креативных футболистов. Надеемся на трансферы вингера и игрока на позицию десятки.
– Какие впечатления оставила игра Оздоева?
– Команда потерпела чувствительное поражение. Я не думаю, что кто-то доволен индивидуальными выступлениями. Но пока сложный период может затянуться.
– Какая цель на сезон?
– Попадание в пятерку. Не забывайте, что в лиге есть «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ» и «Трабзонспор». Пока они в хорошем состоянии, попасть в четверку почти невозможно. А в этом году они все действительно хороши.
- «Каргюмрюк» проиграл «Аланьяспору» (2:4), Оздоев провел на поле все 90 минут.
- Он заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
- До этого хавбек провел 4,5 сезона в «Зените».