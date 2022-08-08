В «Карагюмрюке» оценили дебют Оздоева за турецкий клуб

Пресс-атташе «Карагюмрюка» Батухан Челасин высказался о дебюте полузащитника Магомеда Оздоева за турецкий клуб.

– Команда выглядела неорганизованной, у всех порка наблюдаются проблемы с сыгранностью. Команде нужен креативный полузащитник, который играл бы в паре с Оздоевым.

В данный момент в команде нет достаточно креативных футболистов. Надеемся на трансферы вингера и игрока на позицию десятки.

– Какие впечатления оставила игра Оздоева?

– Команда потерпела чувствительное поражение. Я не думаю, что кто-то доволен индивидуальными выступлениями. Но пока сложный период может затянуться.

– Какая цель на сезон?

– Попадание в пятерку. Не забывайте, что в лиге есть «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ» и «Трабзонспор». Пока они в хорошем состоянии, попасть в четверку почти невозможно. А в этом году они все действительно хороши.