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В «Карагюмрюке» оценили дебют Оздоева за турецкий клуб

8 августа 2022, 14:56
4

Пресс-атташе «Карагюмрюка» Батухан Челасин высказался о дебюте полузащитника Магомеда Оздоева за турецкий клуб.

– Команда выглядела неорганизованной, у всех порка наблюдаются проблемы с сыгранностью. Команде нужен креативный полузащитник, который играл бы в паре с Оздоевым.

В данный момент в команде нет достаточно креативных футболистов. Надеемся на трансферы вингера и игрока на позицию десятки.

– Какие впечатления оставила игра Оздоева?

– Команда потерпела чувствительное поражение. Я не думаю, что кто-то доволен индивидуальными выступлениями. Но пока сложный период может затянуться.

– Какая цель на сезон?

– Попадание в пятерку. Не забывайте, что в лиге есть «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ» и «Трабзонспор». Пока они в хорошем состоянии, попасть в четверку почти невозможно. А в этом году они все действительно хороши.

  • «Каргюмрюк» проиграл «Аланьяспору» (2:4), Оздоев провел на поле все 90 минут.
  • Он заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
  • До этого хавбек провел 4,5 сезона в «Зените».

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Источник: «РБ Спорт»
Турция. Суперлига Карагюмрюк Оздоев Магомед
Комментарии (4)
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Теркчанин
1659961357
один в поле не воин
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САДЫЧОК
1659962907
Такое бревно купили ! Молодец агент !
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nik55
1659963190
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