«Никто в России не понимает, что там творится». Мирзов – о «Локомотиве»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о ситуации в «Локомотиве».

«Не понимаю, что сейчас творится в «Локомотиве». В России никто не понимает, что там творится. Пришло какое-то руководство, делают непонятные трансферы, но это такое руководство.

«Локомотив» не должен так играть. Сколько они уже пропустили? Это не красит клуб. Это не моя проблема. Обидно просто, что клуб с таким именем и так получается», – сказал Мирзов.

«Локо» набрал 2 очка после 4-х туров – это худший результат клуба с 2006 года.

Спортивный директор «Локо» Томас Цорн сегодня обратился к болельщикам.

Что происходит с «Локомотивом». Собираем все проблемы в одном тексте