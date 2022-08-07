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  • «Никто в России не понимает, что там творится». Мирзов – о «Локомотиве»

«Никто в России не понимает, что там творится». Мирзов – о «Локомотиве»

7 августа 2022, 18:27
13

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о ситуации в «Локомотиве».

«Не понимаю, что сейчас творится в «Локомотиве». В России никто не понимает, что там творится. Пришло какое-то руководство, делают непонятные трансферы, но это такое руководство.

«Локомотив» не должен так играть. Сколько они уже пропустили? Это не красит клуб. Это не моя проблема. Обидно просто, что клуб с таким именем и так получается», – сказал Мирзов.

  • «Локо» набрал 2 очка после 4-х туров – это худший результат клуба с 2006 года.
  • Спортивный директор «Локо» Томас Цорн сегодня обратился к болельщикам.

Что происходит с «Локомотивом». Собираем все проблемы в одном тексте

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Химки Мирзов Резиуан
Комментарии (13)
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ilichkadr
1659886919
«Спорт-Экспресс» нашёл у кого спросить - у Мирзова!? Епт....... Надо было спросить у Роналду. Криштиану точно бы поставил диагноз Локомотиву. P.S. Что они там курят!!!???
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Enter2006
1659888108
Всё верно Резиуан говорит. Действительно всей стране непонятно что там творится. Ни руководству других клубов, ни тренерам других клубов, ни СМИ, ни фанам Локо. Я хоть не фан Локо, но и мне тоже непонятно и наверняка таких тысячи. И здесь я тоже абсолютно согласен с Мирзовым: "Обидно просто, что клуб с таким именем и так получается".
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nik55
1659888774
не зря Цорна выгнали из Спартака
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rash1959
1659895116
Ну если сам Резиуан Мирзов нихера не понимает,то куда всем остальным в этом разбираться. Идёт масштабный делёж бюджета РЖД.
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житель СПб
1659900157
Всем непонятно! Кроме одного: уже пора этим господином следственным органам заниматься...
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ScarlettOgusania
1659901706
Подсказка для Мирзова - в Локо включили пилораму)
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neim
1659905779
Все понимают, работает Цорн.
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zigbert
1659941259
Определить причину таких неудач не так то просто.Тут надо спросить не только с руководства но и с игроков.
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