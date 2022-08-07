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    «Никто в России не понимает, что там творится». Мирзов – о «Локомотиве»

    Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о ситуации в «Локомотиве».

    «Не понимаю, что сейчас творится в «Локомотиве». В России никто не понимает, что там творится. Пришло какое-то руководство, делают непонятные трансферы, но это такое руководство.

    «Локомотив» не должен так играть. Сколько они уже пропустили? Это не красит клуб. Это не моя проблема. Обидно просто, что клуб с таким именем и так получается», – сказал Мирзов.

    • «Локо» набрал 2 очка после 4-х туров – это худший результат клуба с 2006 года.
    • Спортивный директор «Локо» Томас Цорн сегодня обратился к болельщикам.

    Что происходит с «Локомотивом». Собираем все проблемы в одном тексте

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7222

      nik55 1 час назад

      не зря Цорна выгнали из Спартака

      4
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      Рейтинг: +4934

      Красногорск_Фан > nik55 1 час назад

      А вот это в точку!

      3
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      Рейтинг: +4065

      Enter2006 1 час назад

      Всё верно Резиуан говорит. Действительно всей стране непонятно что там творится. Ни руководству других клубов, ни тренерам других клубов, ни СМИ, ни фанам Локо. Я хоть не фан Локо, но и мне тоже непонятно и наверняка таких тысячи. И здесь я тоже абсолютно согласен с Мирзовым: "Обидно просто, что клуб с таким именем и так получается".

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      Рейтинг: +16455

      ilichkadr 1 час назад

      «Спорт-Экспресс» нашёл у кого спросить - у Мирзова!? Епт....... Надо было спросить у Роналду. Криштиану точно бы поставил диагноз Локомотиву.
      P.S. Что они там курят!!!???

      1
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      Рейтинг: +4934

      Красногорск_Фан > ilichkadr 1 час назад

      У Химок меньше чем через 2 недели игра с Локо. Так что очень даже в курсе. Их скауты очевидно что доносят до игроков свежие новости о команде с которой играть.

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      Рейтинг: +4065

      Enter2006 > ilichkadr 53 минуты назад

      Лучше уточнить что курит эта немчура в Локо, если такие результаты выдаёт и называет это: "команда делает шаги вперед"

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