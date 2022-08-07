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    Юран сравнил футбольный матч со сменой на заводе

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран дал понять, что главное для него – самоотдача игроков.

    «Всего у нас два по 45, в сумме 90 минут еще и с паузой. На заводе или в шахте смену отработать тяжелее. Вы занимаетесь любимым видом спорта и получаете деньги, поэтому меня устраивает только максимализм на поле.

    Ошибку я могу понять‑простить, но если где‑то не добежал или вальяжно вышел, у меня разговор простой. Поэтому парни молодцы, слушают, слышат, стараются и выжимают себя», – сказал Юран.

    • «Химки» в эти минуты проводят матч 4-го тура РПЛ против «Торпедо».
    • Юран уже в 3-й раз тренирует «Химки».
    • В прошлом сезоне «Химки» спаслись от вылета.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19575

      derrik2000 32 минуты назад

      Хорошо сказал.
      И ТРЕБУЕТ С ИГРОЧИШЕК ТАК ЖЕ!
      Потому у него и "поленья" на поле бьются весь матч не покладая ног.

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