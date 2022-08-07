Юран сравнил футбольный матч со сменой на заводе

Главный тренер «Химок» Сергей Юран дал понять, что главное для него – самоотдача игроков.

«Всего у нас два по 45, в сумме 90 минут еще и с паузой. На заводе или в шахте смену отработать тяжелее. Вы занимаетесь любимым видом спорта и получаете деньги, поэтому меня устраивает только максимализм на поле.

Ошибку я могу понять‑простить, но если где‑то не добежал или вальяжно вышел, у меня разговор простой. Поэтому парни молодцы, слушают, слышат, стараются и выжимают себя», – сказал Юран.