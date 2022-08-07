Медина сравнил свою связку с Карраскалем со связкой Карвальо и Вагнера

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина ответил на вопрос, насколько схожа его связка с Хорхе Карраскалем с той, которая была в московском клубе в нулевые – Вагнер Лав – Даниэль Карвальо.
«Мы с Хорхе новые и другие. Сейчас мы просто стараемся выкладываться в каждом матче и не сравниваем себя с легендами ЦСКА. У Вагнера и Карвальо своя история — у нас своя», – сказал Медина.
- В отличие от Медины и Карраскаля, Вагнер и Карвальо выигрывали РПЛ.
- ЦСКА лидирует в РПЛ.
- Команда не становилась чемпионом с 2016 года.
Источник: Sport24