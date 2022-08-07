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    Медина сравнил свою связку с Карраскалем со связкой Карвальо и Вагнера

    Полузащитник ЦСКА Хесус Медина ответил на вопрос, насколько схожа его связка с Хорхе Карраскалем с той, которая была в московском клубе в нулевые – Вагнер Лав – Даниэль Карвальо.

    «Мы с Хорхе новые и другие. Сейчас мы просто стараемся выкладываться в каждом матче и не сравниваем себя с легендами ЦСКА. У Вагнера и Карвальо своя история — у нас своя», – сказал Медина.

    • В отличие от Медины и Карраскаля, Вагнер и Карвальо выигрывали РПЛ.
    • ЦСКА лидирует в РПЛ.
    • Команда не становилась чемпионом с 2016 года.

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    Источник: Sport24

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