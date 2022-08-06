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    «Мини-филиал «Спартака». Зеленов – о «Шальке»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о переходе нападающего Джордана Ларссона в «Шальке».

    «Мы поздравляем Джордана с переходом в «Шальке». Желаем удачи! Он будет там играть с Кралом. Такой мини-филиал «Спартака».

    Пост «Спартака» в соцсетях про агента 007? Это была шутка, все посмеялись. Многим понравилось.

    Травить игрока? Это не травить, это подколка, поверьте, он знает почему. Ларссон нашел новую команду. Пусть у него все будет хорошо.

    Вы меня провоцируете, чтобы я гадости про Ларссона рассказал. Есть много, что рассказать, но мы оставим это в секрете», – сказал Зеленов.

    • В конце июня «Спартак» расторг контракт с Ларссоном.
    • Он не хотел возвращаться в Россию.
    • Швед провел 83 матча, забил 27 голов и сделал 9 ассистов.
    • Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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