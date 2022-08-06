«Мини-филиал «Спартака». Зеленов – о «Шальке»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о переходе нападающего Джордана Ларссона в «Шальке».
«Мы поздравляем Джордана с переходом в «Шальке». Желаем удачи! Он будет там играть с Кралом. Такой мини-филиал «Спартака».
Пост «Спартака» в соцсетях про агента 007? Это была шутка, все посмеялись. Многим понравилось.
Травить игрока? Это не травить, это подколка, поверьте, он знает почему. Ларссон нашел новую команду. Пусть у него все будет хорошо.
Вы меня провоцируете, чтобы я гадости про Ларссона рассказал. Есть много, что рассказать, но мы оставим это в секрете», – сказал Зеленов.
- В конце июня «Спартак» расторг контракт с Ларссоном.
- Он не хотел возвращаться в Россию.
- Швед провел 83 матча, забил 27 голов и сделал 9 ассистов.
- Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»