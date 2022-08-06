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    Мусаев не исключил свое возвращение в «Краснодар»

    Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев ответил, готов ли он вернуться в «Краснодар».

    – Если сейчас Сергей Галицкий позвонит и попросит вернуться, что скажете?

    – Мне некорректно отвечать на вопрос, потому что я работаю в «Сабахе», в «Краснодаре» тоже есть тренер.

    – Хорошо. Допускаете, что еще раз окажетесь в родном клубе?

    – Краснодар – мой дом. Когда я уехал, понял, каким это было счастьем так много лет работать в своем городе и тренировать его главную команду.

    Но чтобы говорить на эту тему, должно быть предложение. Сергей Николаевич сделал для меня очень многое, я это никогда не забуду.

    В «Сабахе» я тоже чувствую себя своим, меня окружают интересные люди, которые честны со мной, держат свое слово. Но если через какое‑то время я буду нужен Сергею Николаевичу...

    Давайте поживем, а там увидим, что будет дальше. Футбол – самое непредсказуемое, что может быть в жизни. С «Краснодаром» я провел три замечательных года, мое расставание с клубом было корректным и уважительным.

    – Футболисты часто говорят, что тренер стал для них вторым отцом. В отношении Галицкого, который открыл вам дорогу в большой футбол, вы так можете сказать?

    – Не хочу говорить громких слов. Но факт остается фактом: Сергей Николаевич назначил главным 34‑летнего тренера молодежной команды, и в России, наверное, такого никто не сделал бы.

    Он решился. Всегда меня поддерживал, всегда был рядом. Он сделал для меня многое, и кроме футбола были определенные вещи личного плана, о которых я не хочу говорить.

    Сергей Николаевич – большой человек, я буду помнить об этом всю жизнь. За время в «Краснодаре» я, сколько мог, отдал обратно своих сил и умений.

    – Настолько личное, что даже нельзя об этом говорить?

    – В будущем, возможно.

    – Вы с ним общаетесь сейчас? Как Галицкий себя чувствует, есть ли положительная динамика в его состоянии здоровья?

    – О его здоровье я говорить не могу. Сергей Николаевич справится, уверен, всe у него будет хорошо. Он очень сильный.

    В последний раз общались с ним, когда на поле вышли 11 воспитанников – я написал ему поздравление, немного поговорили. На дни рождения и Новый год также общаемся понемногу, но не более.

    • Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
    • С 2018 года он возглавлял основную команду после 7 лет работы в академии клуба.
    • В апреле 2021 года Мусаев покинул «Краснодар», а в октябре возглавил «Сабах».

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    Источник: «Матч ТВ»

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