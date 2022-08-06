Мусаев не исключил свое возвращение в «Краснодар»

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев ответил, готов ли он вернуться в «Краснодар».

– Если сейчас Сергей Галицкий позвонит и попросит вернуться, что скажете?

– Мне некорректно отвечать на вопрос, потому что я работаю в «Сабахе», в «Краснодаре» тоже есть тренер.

– Хорошо. Допускаете, что еще раз окажетесь в родном клубе?

– Краснодар – мой дом. Когда я уехал, понял, каким это было счастьем так много лет работать в своем городе и тренировать его главную команду.

Но чтобы говорить на эту тему, должно быть предложение. Сергей Николаевич сделал для меня очень многое, я это никогда не забуду.

В «Сабахе» я тоже чувствую себя своим, меня окружают интересные люди, которые честны со мной, держат свое слово. Но если через какое‑то время я буду нужен Сергею Николаевичу...

Давайте поживем, а там увидим, что будет дальше. Футбол – самое непредсказуемое, что может быть в жизни. С «Краснодаром» я провел три замечательных года, мое расставание с клубом было корректным и уважительным.

– Футболисты часто говорят, что тренер стал для них вторым отцом. В отношении Галицкого, который открыл вам дорогу в большой футбол, вы так можете сказать?

– Не хочу говорить громких слов. Но факт остается фактом: Сергей Николаевич назначил главным 34‑летнего тренера молодежной команды, и в России, наверное, такого никто не сделал бы.

Он решился. Всегда меня поддерживал, всегда был рядом. Он сделал для меня многое, и кроме футбола были определенные вещи личного плана, о которых я не хочу говорить.

Сергей Николаевич – большой человек, я буду помнить об этом всю жизнь. За время в «Краснодаре» я, сколько мог, отдал обратно своих сил и умений.

– Настолько личное, что даже нельзя об этом говорить?

– В будущем, возможно.

– Вы с ним общаетесь сейчас? Как Галицкий себя чувствует, есть ли положительная динамика в его состоянии здоровья?

– О его здоровье я говорить не могу. Сергей Николаевич справится, уверен, всe у него будет хорошо. Он очень сильный.

В последний раз общались с ним, когда на поле вышли 11 воспитанников – я написал ему поздравление, немного поговорили. На дни рождения и Новый год также общаемся понемногу, но не более.