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    Акинфеев рассказал о совместной работе с Березуцкими-тренерами

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопросы о провале в конце прошлого сезона и работе с братьями Березуцкими, которые тренировали команду до лета.

    – Что случилось с ЦСКА в конце прошлого сезона – был серьезный спад после серии очень неплохих матчей?

    – Мы долго не могли выиграть, за исключением матча с «Динамо», когда мы победили 1:0 и закончили для них чемпионскую гонку.

    Говорили, что у нас тренер неопытный, тот плохой, этот сякой. Проигрывает и выигрывает команда, все вместе. Мы не выполнили задачу, которую ставили перед собой.

    – А кто виноват?

    – Ну, конечно, вратарь, как всегда.

    На самом деле все виноваты. Были матчи, когда мы должны были побеждать или, по крайней мере, не проигрывать, но проигрывали. Значит, каждый игрок недоработал где-то.

    Конечно, это банальщина, но футбол из этого состоит. Это не теннис, где каждый отвечает только за себя и все в твоих руках. Тут же игра 11 на 11 плюс замены, это играет большую роль.

    – Каково было работать с тренерами Березуцкими, на которых ты, называя вещи своими именами, во время их игровой карьеры орал?

    – Контакт был хороший не только у меня, но и у молодых футболистов. Я сразу всем сказал, что братья – нормальные адекватные люди.

    Мы общались на «ты», при команде я обращался к ним по имени и отчеству, но это больше с юмором было. Если надо мной стоит человек, даже если он всего на год меня старше, субординацию надо соблюдать.

    Кроме меня в команде были Алан Дзагоев, Жора Щенников, Кирилл Набабкин, однако Березуцкие в равной степени общались со всеми игроками.

    До поры до времени мы все вместе делали хорошую работу, но потом, чего греха таить, все вместе провалились.

    – Конфликтные ситуации случались?

    – Нет, ни одной.

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    Источник: «Матч ТВ»

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