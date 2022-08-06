Акинфеев рассказал о совместной работе с Березуцкими-тренерами

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопросы о провале в конце прошлого сезона и работе с братьями Березуцкими, которые тренировали команду до лета.

– Что случилось с ЦСКА в конце прошлого сезона – был серьезный спад после серии очень неплохих матчей?

– Мы долго не могли выиграть, за исключением матча с «Динамо», когда мы победили 1:0 и закончили для них чемпионскую гонку.

Говорили, что у нас тренер неопытный, тот плохой, этот сякой. Проигрывает и выигрывает команда, все вместе. Мы не выполнили задачу, которую ставили перед собой.

– А кто виноват?

– Ну, конечно, вратарь, как всегда.

На самом деле все виноваты. Были матчи, когда мы должны были побеждать или, по крайней мере, не проигрывать, но проигрывали. Значит, каждый игрок недоработал где-то.

Конечно, это банальщина, но футбол из этого состоит. Это не теннис, где каждый отвечает только за себя и все в твоих руках. Тут же игра 11 на 11 плюс замены, это играет большую роль.

– Каково было работать с тренерами Березуцкими, на которых ты, называя вещи своими именами, во время их игровой карьеры орал?

– Контакт был хороший не только у меня, но и у молодых футболистов. Я сразу всем сказал, что братья – нормальные адекватные люди.

Мы общались на «ты», при команде я обращался к ним по имени и отчеству, но это больше с юмором было. Если надо мной стоит человек, даже если он всего на год меня старше, субординацию надо соблюдать.

Кроме меня в команде были Алан Дзагоев, Жора Щенников, Кирилл Набабкин, однако Березуцкие в равной степени общались со всеми игроками.

До поры до времени мы все вместе делали хорошую работу, но потом, чего греха таить, все вместе провалились.

– Конфликтные ситуации случались?

– Нет, ни одной.