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    Каррера назвал клуб, который подходит Шомуродову

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что нападающему «Ромы» Эльдору Шомуродову подойдет «Сассуоло».

    «Если честно, я видел не очень много матчей Эльдора в прошлом сезоне, но я думаю, что больше всего ему подходит «Сассуоло».

    Команда играет в яркий футбол, нападающему в такой формации проще. А «Сассуоло» как раз ищет форварда», – сказал Каррера.

    • Прошлым летом «Рома» купила Шомуродова за 18 миллионов евро.
    • В дебютном сезоне форвард забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 40 матчах.
    • С 2017 по 2020 год он выступал в РПЛ за «Ростов».
    • Интерес к узбеку проявляют «Болонья» и «Вулверхэмптон».

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    Источник: «Евро-Футбол»

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