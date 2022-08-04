Каррера назвал клуб, который подходит Шомуродову

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что нападающему «Ромы» Эльдору Шомуродову подойдет «Сассуоло».

«Если честно, я видел не очень много матчей Эльдора в прошлом сезоне, но я думаю, что больше всего ему подходит «Сассуоло».

Команда играет в яркий футбол, нападающему в такой формации проще. А «Сассуоло» как раз ищет форварда», – сказал Каррера.