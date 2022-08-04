Каррера назвал клуб, который подходит Шомуродову

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что нападающему «Ромы» Эльдору Шомуродову подойдет «Сассуоло».
«Если честно, я видел не очень много матчей Эльдора в прошлом сезоне, но я думаю, что больше всего ему подходит «Сассуоло».
Команда играет в яркий футбол, нападающему в такой формации проще. А «Сассуоло» как раз ищет форварда», – сказал Каррера.
- Прошлым летом «Рома» купила Шомуродова за 18 миллионов евро.
- В дебютном сезоне форвард забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 40 матчах.
- С 2017 по 2020 год он выступал в РПЛ за «Ростов».
- Интерес к узбеку проявляют «Болонья» и «Вулверхэмптон».
Источник: «Евро-Футбол»