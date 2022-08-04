Мостовой: «Карпину неинтересна Медиалига? А мне неинтересен он и «Ростов»

Главный тренер команды Fight Nights Александр Мостовой ответил тренеру «Ростова» Валерию Карпину, который отказался отвечать на вопросы про Медиалигу и бывшего футболиста «Спартака».

«Карпину неинтересна МФЛ? Не удивлeн вообще. Я на это не смотрю. Медиалига – непрофессиональный футбол. А мне неинтересен он и «Ростов». У каждого своя жизнь», – сказал Мостовой.