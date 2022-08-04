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  • Мостовой: «Карпину неинтересна Медиалига? А мне неинтересен он и «Ростов»

Мостовой: «Карпину неинтересна Медиалига? А мне неинтересен он и «Ростов»

4 августа 2022, 17:36
14

Главный тренер команды Fight Nights Александр Мостовой ответил тренеру «Ростова» Валерию Карпину, который отказался отвечать на вопросы про Медиалигу и бывшего футболиста «Спартака».

«Карпину неинтересна МФЛ? Не удивлeн вообще. Я на это не смотрю. Медиалига – непрофессиональный футбол. А мне неинтересен он и «Ростов». У каждого своя жизнь», – сказал Мостовой.

  • Победителем первого розыгрыша Медийной футбольной лиги стал 2Drots.
  • В новом сезоне Медиалиги сыграет команда спартаковцев Александра Соболева и Георгия Джикии.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Ростов Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (14)
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Кирилл Михайлов
1659623833
Сборная России тоже неинтересна?
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житель СПб
1659624342
Сиди тихо, Саша, и помалкивай...
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99-й
1659625109
А кому вообще эта медиалига интересна? Накой про неё тут вечно писать?
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ab15488
1659625234
звезду обидели, звезда в шоке
Ответить
серега кашин
1659626368
уже надоела эта никчемная медиа лига, лучше бы в детский футбол больше вкладывались, а не спонсировали и пиарили клоунов
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gennadiy
1659627797
Валера браво
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DOCTOR PENALTY
1659628324
Какая боль-какая боль, Карпин - Мостовой 5:0.
Ответить
Niklas80
1659636776
Мостовой чисто не пришей к п...е рукав.
Ответить
nominum
1659687669
этот чудак с мостовой так ненавязчиво плюнул в сторону целого города. Если мостовой в конфликте с Валерой - это их личные дела. Ростов -то что тебе херового сделал, мостовой?
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OlegMilleniumDaveBoiko198
1659694734
От Медалиги до резиновой женщины один шаг...
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