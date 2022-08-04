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    Мостовой: «Карпину неинтересна Медиалига? А мне неинтересен он и «Ростов»

    Главный тренер команды Fight Nights Александр Мостовой ответил тренеру «Ростова» Валерию Карпину, который отказался отвечать на вопросы про Медиалигу и бывшего футболиста «Спартака».

    «Карпину неинтересна МФЛ? Не удивлeн вообще. Я на это не смотрю. Медиалига – непрофессиональный футбол. А мне неинтересен он и «Ростов». У каждого своя жизнь», – сказал Мостовой.

    • Победителем первого розыгрыша Медийной футбольной лиги стал 2Drots.
    • В новом сезоне Медиалиги сыграет команда спартаковцев Александра Соболева и Георгия Джикии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:36
    Комментарии12
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      Рейтинг: +23127

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Какая боль-какая боль, Карпин - Мостовой 5:0.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +394

      gennadiy 1 час назад

      Валера браво

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Свинячий #ер 1 час назад

      Лузер

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7429

      серега кашин 1 час назад

      уже надоела эта никчемная медиа лига, лучше бы в детский футбол больше вкладывались, а не спонсировали и пиарили клоунов

      4
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      Рейтинг: +1486

      ab15488 2 часа назад

      звезду обидели, звезда в шоке

      4
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      Рейтинг: +2651

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Как же они вдвоем в ̶в̶ ̶з̶а̶ч̶и̶с̶т̶к̶е̶ ̶с̶л̶у̶ж̶и̶л̶и̶ вместе играли?

      2
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      Рейтинг: +717

      99-й 2 часа назад

      А кому вообще эта медиалига интересна? Накой про неё тут вечно писать?

      2
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      Рейтинг: +36

      Iskander_17 2 часа назад

      Ну правильно он сказал, какой привет,такой и ответ.А так должно быть хоть какое-то уважение к друг другу,всё же вместе когда-то играли в одно время.

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      Рейтинг: +4326

      Yurok161 > Iskander_17 1 минуту назад

      Ты явно до этого не читал высказывания Мостового. Тот несколько месяцев в одну калитку гадости говорил

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      Рейтинг: +16837

      житель СПб 2 часа назад

      Сиди тихо, Саша, и помалкивай...

      2
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      Рейтинг: +16615

      Cleaner 2 часа назад

      А Мостовому кроме Мостового никто не интересен...(

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