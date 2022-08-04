Карпин: «Не хватало мне еще про Медиалигу разговаривать. Про Мостового тем более»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин разозлился из-за вопроса о назначении Александра Мостового главным тренером команды бойцов Fight Nights из Медиалиги.

«Мостовой стал тренером? Я при чeм здесь? Мне ещe про Медиалигу не хватало разговаривать. Не столько про Медиалигу, сколько про Мостового? Про Мостового тем более. У меня абсолютно никакого мнения нет на этот счeт», – сказал Карпин.