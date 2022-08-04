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  • Карпин: «Не хватало мне еще про Медиалигу разговаривать. Про Мостового тем более»

Карпин: «Не хватало мне еще про Медиалигу разговаривать. Про Мостового тем более»

4 августа 2022, 17:17
16

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин разозлился из-за вопроса о назначении Александра Мостового главным тренером команды бойцов Fight Nights из Медиалиги.

«Мостовой стал тренером? Я при чeм здесь? Мне ещe про Медиалигу не хватало разговаривать. Не столько про Медиалигу, сколько про Мостового? Про Мостового тем более. У меня абсолютно никакого мнения нет на этот счeт», – сказал Карпин.

  • Победителем первого розыгрыша Медийной футбольной лиги стал 2Drots.
  • В новом сезоне Медиалиги сыграет команда спартаковцев Александра Соболева и Георгия Джикии.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (16)
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ZENIT84,
1659622838
Играли вместе теперь недруги.
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житель СПб
1659623147
Молодец!
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Беспонтий
1659623149
удар "щёчкой" браво валера
Ответить
bomilazdeshnii
1659624714
Уважаемые!!!! Объясните мне, что такое Медиалига?
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алдан2014
1659627250
Валере на самом деле фиолетово на Мостового. Карпин тренер сборной,а Мостовой неудачник на этом поприще,который может только трындеть. Всем уже надоел.
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gennadiy
1659627743
Валера молодец
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Fusballer
1659628271
Валера просто завидует Мостовому.
Ответить
моэм
1659631317
Я знаю что значит "сидеть" сразу на 2-х работах ... а когда обе работы с высокой ответственностью , то при вопросах о всякой левой хрени есть большое желание послать этого кренделя на хрен .... тем более Карпин вправе больше ждать вопросы по сборной и Ростову т.е. по своей конкретной работе , имеющей масштаб всей страны.
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Houston
1659638092
Мужики а расскажите позжалуйста, что такое медиалига собственно?)))
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inzek
1659659981
кто пояснит, какие у них терки?
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