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    Карпин: «Не хватало мне еще про Медиалигу разговаривать. Про Мостового тем более»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин разозлился из-за вопроса о назначении Александра Мостового главным тренером команды бойцов Fights Nights из Медиалиги.

    «Мостовой стал тренером? Я при чeм здесь? Мне ещe про Медиалигу не хватало разговаривать. Не столько про Медиалигу, сколько про Мостового? Про Мостового тем более. У меня абсолютно никакого мнения нет на этот счeт», — сказал Карпин.

    • Победителем первого розыгрыша Медийной футбольной лиги стал 2Drots.
    • В новом сезоне Медиалиги сыграет команда спартаковцев Александра Соболева и Георгия Джикии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:17
    Комментарии9
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      Рейтинг: +257

      bomilazdeshnii 7 минут назад

      Уважаемые!!!! Объясните мне, что такое Медиалига?

      0
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      Рейтинг: +16609

      Cleaner 19 минут назад

      Поддержу сегодня Валеру на все 100 процентов. Не хватало еще Карпину на всяких балаболов оглядываться...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4743

      Беспонтий 33 минуты назад

      удар "щёчкой"
      браво валера

      4
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    • ...
      Рейтинг: +16830

      житель СПб 33 минуты назад

      Молодец!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +980

      ZENIT84, 38 минут назад

      Играли вместе теперь недруги.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32430

      VVM1964 > ZENIT84, 27 минут назад

      И что ?

      0
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      Рейтинг: +25371

      vladimir-7 > VVM1964 18 минут назад

      Кусают друг друга, вот и всё.

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      Рейтинг: +32430

      VVM1964 > vladimir-7 3 минуты назад

      Даже супружеские пары расходятся и судятся, а здесь всего лишь игроки одной команды ... Чего удивительного ?

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      Рейтинг: +642

      Suvorov51 > ZENIT84, 8 секунд назад

      Бывает такое в жизни, раньше считал, что команда с берегов Невы это команда, а вот сейчас считаю, что помойка, а все из-за таких как Флюгер, Буланов ну и Мича Шляпа

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