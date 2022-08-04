Мостовой возглавил команду бойцов из Медиалиги. Его помощник – экс-игрок «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой возглавил команду бойцов Fight Nights.

Его помощником стал Алексей Злыднев – бывший футболист «Спартака» и «Орла».

«Если говорить о наших совместных задачах на первый сезон в Медиалиги, то я бы сформулировал их так: «вникнуть в происходящее, адаптироваться, набрать обороты в ходе сезона.

К концу первого сезона вы, уверен, уже увидите боеспособную дружину, главный объединяющий фактор в которой – любовь к спорту!» – рассказал глава команды Камил Гаджиев.