Мостовой возглавил команду бойцов из Медиалиги. Его помощник – экс-игрок «Спартака»

Мостовой на высушенного Тарзана похож.
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой возглавил команду бойцов Fight Nights.
Его помощником стал Алексей Злыднев – бывший футболист «Спартака» и «Орла».
«Если говорить о наших совместных задачах на первый сезон в Медиалиги, то я бы сформулировал их так: «вникнуть в происходящее, адаптироваться, набрать обороты в ходе сезона.
К концу первого сезона вы, уверен, уже увидите боеспособную дружину, главный объединяющий фактор в которой – любовь к спорту!» – рассказал глава команды Камил Гаджиев.
- Победителем первого розыгрыша Медийной футбольной лиги стал 2Drots.
- В новом сезоне Медиалиги сыграет команда спартаковцев Александра Соболева и Георгия Джикии.