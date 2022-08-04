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    «Это неприязнь, потому что он русский?». Канчельскис раскритиковал «Аталанту» за блокировку трансфера Миранчука в «Торино»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис недоволен решением «Аталанты» отложить переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

    Сообщалось, что трансфер 26-летнего футболиста заблокировал главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини.

    «Боязнь у людей. Гасперини не хочет усиливать соперников вроде «Торино»: «Пусть у нас лучше будет сидеть». Берут игроков, не хотят отдавать, чтобы не усиливать другую команду.

    Думаю, для Миранчука вопрос решится, уедет в «Торино» и будет иметь игровую практику. «Аталанта» же боится. Дайте парню поиграть, проявить себя.

    Но я не президент «Аталанты», не могу повлиять на то или иное решение главного тренера. Надо агенту подключиться и говорить, чтобы давали больше игрового времени.

    Это какая-то неприязнь, что ли? Потому что он русский? Дайте парню играть в футбол. Жалко, но придeтся с этим смириться – у него контракт с «Аталантой», – сказал Канчельскис.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +62

      Niklas80 50 минут назад

      Полная чушь, как по мне.

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      Рейтинг: +122

      adekvat0726 55 минут назад

      У европейцев неприязнь только к вове. Все остальное это просто обида что обычные другие россияне ничего не делают чтобы его свергнуть

      0
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      Рейтинг: +16434

      ilichkadr > adekvat0726 8 минут назад

      Неужели пятая колонна проснулась, а adekvat0726? Статья 278 УК РФ по тебе уже давно плачет .

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