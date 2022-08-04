«Это неприязнь, потому что он русский?». Канчельскис раскритиковал «Аталанту» за блокировку трансфера Миранчука в «Торино»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис недоволен решением «Аталанты» отложить переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».
Сообщалось, что трансфер 26-летнего футболиста заблокировал главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини.
«Боязнь у людей. Гасперини не хочет усиливать соперников вроде «Торино»: «Пусть у нас лучше будет сидеть». Берут игроков, не хотят отдавать, чтобы не усиливать другую команду.
Думаю, для Миранчука вопрос решится, уедет в «Торино» и будет иметь игровую практику. «Аталанта» же боится. Дайте парню поиграть, проявить себя.
Но я не президент «Аталанты», не могу повлиять на то или иное решение главного тренера. Надо агенту подключиться и говорить, чтобы давали больше игрового времени.
Это какая-то неприязнь, что ли? Потому что он русский? Дайте парню играть в футбол. Жалко, но придeтся с этим смириться – у него контракт с «Аталантой», – сказал Канчельскис.
- За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
- «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.