В «Аталанте» сообщили, что Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Торино»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Мы вели переговоры с «Торино», но после продолжительной беседы тренер попросил нас сохранить Миранчука.

На данный момент переговоры приостановлены. Гасперини попросил нас удержать Миранчука», – сообщил генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси.

За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.

«Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

Что мы знаем о «Тoрино» для Миранчука: тренер и спортдир дрались из-за трансферов, ушел лучший бомбардир, Миранчука давно хотели