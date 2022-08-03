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    В «Аталанте» сообщили, что Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Торино»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

    «Мы вели переговоры с «Торино», но после продолжительной беседы тренер попросил нас сохранить Миранчука.

    На данный момент переговоры приостановлены. Гасперини попросил нас удержать Миранчука», – сообщил генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

    Что мы знаем о «Тoрино» для Миранчука: тренер и спортдир дрались из-за трансферов, ушел лучший бомбардир, Миранчука давно хотели

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    Источник: Corriere dello Sport

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    03.08.2022 15:11
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