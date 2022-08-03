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    Семак: «Где новые Аршавины и Кержаковы? Они не могут выиграть конкуренцию»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о молодых футболистах.

    — Где новые Аршавины, Кержаковы?

    — Ну, Кержаков-то у нас есть, ведь Миша не сдается и держит марку. Сейчас бьется за право стать основным голкипером Одоевский. Кузяев — основной и в «Зените», и в сборной России.

    Чистяков, Сутормин, Круговой — они ведь тоже свои воспитанники, есть и другие ребята, которые были у нас, а сейчас выступают в других командах РПЛ, потому что им нужно расти, получать постоянную практику.

    Новый Аршавин и новый Саша Кержаков? Такие, кто по молодости себя проявляет, а потом подтверждает класс на протяжении всей карьеры, вообще в нашем футболе редкость, и не только для Петербурга. А аргумент, что мы не даем шансов молодежи, — это лукавство.

    Парадокс-то как раз состоит в том, что нынешнее поколение получает их больше, чем мы в свое время. Да-да, именно так, а не наоборот! Когда я начинал карьеру, у нас были такие жесткие отбор и конкуренция, что тебе могли дать два-три матча на выживание, а потом безжалостно отсечь.

    Сегодня же ребятам иной раз предоставляют целые месяцы на самоутверждение в надежде на их прогресс: нет той базы подготовки, которая имелась когда-то, того соперничества за место в основе.

    Так что молодым трудно пробиться не потому, что им изначально не доверяют, а потому, что они не могут выиграть конкуренцию. Ну и потом, каждый случай все равно индивидуален. Так происходило и в моей юности, так остается и теперь.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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