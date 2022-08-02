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    Промес: «Сколько раз я уже слышал эту историю про «старого» и «нового» Квинси…»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался о своей игре.

    «Сколько раз я уже слышал эту историю про «старого» и «нового» Промеса… Поймите, что футбол — это командная игра. У команды получается — и я в порядке. У команды плохой день — и у меня тогда проблемы.

    Когда мы на победной волне матч за матчем, мне намного проще показывать свои умения. А когда общая игра не ладится, мне гораздо сложнее.

    Так что когда вы говорите про «старого» Промеса, то говорите не только про меня. А о всей команде. И если сейчас я «возвращаюсь», значит команда стала играть лучше. Одно следует из другого. Просто улучшилась наша игра», — сказал Промес.

    • Промес забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 3 матчах этого сезона РПЛ.
    • Он вышел на второе место по голам за «Спартак» в чемпионате России, обогнав Павлюченко.
    • Нидерландец играет в России с 2014 года (с перерывом).

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    02.08.2022 23:54
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