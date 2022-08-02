Промес: «Сколько раз я уже слышал эту историю про «старого» и «нового» Квинси…»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался о своей игре.
«Сколько раз я уже слышал эту историю про «старого» и «нового» Промеса… Поймите, что футбол — это командная игра. У команды получается — и я в порядке. У команды плохой день — и у меня тогда проблемы.
Когда мы на победной волне матч за матчем, мне намного проще показывать свои умения. А когда общая игра не ладится, мне гораздо сложнее.
Так что когда вы говорите про «старого» Промеса, то говорите не только про меня. А о всей команде. И если сейчас я «возвращаюсь», значит команда стала играть лучше. Одно следует из другого. Просто улучшилась наша игра», — сказал Промес.
- Промес забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 3 матчах этого сезона РПЛ.
- Он вышел на второе место по голам за «Спартак» в чемпионате России, обогнав Павлюченко.
- Нидерландец играет в России с 2014 года (с перерывом).
Источник: ютуб-канал «Спартака»