Промес: «Сколько раз я уже слышал эту историю про «старого» и «нового» Квинси…»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался о своей игре.

«Сколько раз я уже слышал эту историю про «старого» и «нового» Промеса… Поймите, что футбол — это командная игра. У команды получается — и я в порядке. У команды плохой день — и у меня тогда проблемы.

Когда мы на победной волне матч за матчем, мне намного проще показывать свои умения. А когда общая игра не ладится, мне гораздо сложнее.

Так что когда вы говорите про «старого» Промеса, то говорите не только про меня. А о всей команде. И если сейчас я «возвращаюсь», значит команда стала играть лучше. Одно следует из другого. Просто улучшилась наша игра», — сказал Промес.