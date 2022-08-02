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    Погба решил отказаться от операции, чтобы сыграть на ЧМ-2022

    Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба решил отказаться от операции на поврежденном мениске, сообщает журналист Николо Скира.

    Француз после консультаций с врачами принял решение продолжить консервативное лечение, чтобы успеть восстановиться к ЧМ-2022.

    Погба пропустит около 40 дней. В случае операции он гарантированно пропустил бы чемпионат мира.

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    Источник: твиттер Николо Сиры

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    02.08.2022 23:35
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