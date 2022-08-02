Погба решил отказаться от операции, чтобы сыграть на ЧМ-2022

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба решил отказаться от операции на поврежденном мениске, сообщает журналист Николо Скира.
Француз после консультаций с врачами принял решение продолжить консервативное лечение, чтобы успеть восстановиться к ЧМ-2022.
Погба пропустит около 40 дней. В случае операции он гарантированно пропустил бы чемпионат мира.
- Погба перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» этим летом.
- Он подписал контракт до 2026 года.
Что происходит, когда футболисты рвут «кресты»: как и сколько их лечить
Источник: твиттер Николо Сиры