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    Антон Миранчук хочет перейти в европейский клуб

    Александр Воронков, первый тренер братьев Миранчуков, высказался о прогрессе полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

    «Я очень рад, что Антон наконец-то восстановился после травмы и вернулся на поле. Мне нравится, как он сейчас играет – он уже забил гол, отдал голевую передачу, активно действует в каждом матче. Но, на мой взгляд, свою форму Антон пока не набрал, сейчас только подходит к ней.

    Антон вылетел почти на целый год, а за полтора месяца набрать идеальную форму невозможно – надо подождать еще пару месяцев и все будет отлично.

    Что касается его будущего, то я думаю, что в глубине души он хотел бы присоединиться к брату в Европе. Знаю, что Антон хочет играть с братом в Европе. Но с нынешней ситуацией в мире ничего прогнозировать нельзя. Поэтому как будет угодно богу, так и будет.

    Главное мое желание – чтобы он стабильно играл, не травмировался и радовал всех нас. А где – это уже его личное дело», – сказал Воронков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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