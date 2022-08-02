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    «Динамо» объявит трех новичков в ближайшие 5-7 дней

    «Динамо» планирует официально объявить о подписании контракта с тремя футболистами в ближайшую неделю.

    «В ближайшие 5-7 дней «Динамо» планирует сразу три подписания с игроками. Один из них — правый защитник», – сообщил «Матч ТВ» источник в московском клубе.

    • Московский клуб близок к покупке защитника сборной Мексики Сесара Монтеса.
    • «Динамо» идет на 6-м месте в РПЛ.
    • В прошлом сезоне команда стала 3-й.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2103

      LOKOfanatik19 9 минут назад

      Санкции это возможность наигрывать молодых русских парней кричат депутаты, а реальность возможность наигрывать всю латинскую америку )

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      Рейтинг: +2744

      Nerlinger > LOKOfanatik19 28 секунд назад

      И старых пердунов в том числе ....
      А депутаты оторваны от жизненных реалий Нашей Раши, на какую кнопку сказали - на ту и ткнут

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      Рейтинг: +16800

      житель СПб 16 минут назад

      Интересно! В прошлом сезоне Динамо усиливался больше всех. И процесс продолжается...

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