«Динамо» объявит трех новичков в ближайшие 5-7 дней

«Динамо» планирует официально объявить о подписании контракта с тремя футболистами в ближайшую неделю.

«В ближайшие 5-7 дней «Динамо» планирует сразу три подписания с игроками. Один из них — правый защитник», – сообщил «Матч ТВ» источник в московском клубе.

Московский клуб близок к покупке защитника сборной Мексики Сесара Монтеса.

«Динамо» идет на 6-м месте в РПЛ.

В прошлом сезоне команда стала 3-й.

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