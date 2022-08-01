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Слуцкий объяснил, почему «Рубин» не смог победить «Уфу»

1 августа 2022, 22:41
1

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча третьего тура Первой лиги против «Уфы».

  • Матч в Казани завершился безголевой ничьей.
  • Обе команды набрали 4 очка в 3 турах.
  • В прошлом сезоне «Рубин» и «Уфа» выступали в РПЛ.

«Не хватило нам разнообразия в атакующих действиях. Очень много было длинных передач, попытки подбора в свободной зоне.

Хотелось бы, чтобы мы варьировали игровые взаимодействия, в том числе атаковали позиционно, через центральную зону.

Понятно, что она у соперника насыщенная, потому что они играли в два нападающих и игрока середины поля.

Тем не менее разнообразия в атаке нам не хватило, чтобы дожать и выиграть эту игру», – сказал Слуцкий.

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Первая лига. «Рубин» и «Уфа» сыграли вничью. У обеих команд по 4 очка после 3 туров 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Рубин Уфа Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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житель СПб
1659387711
От кого зависит организация разнообразия атакующих действий?! От тренера. То есть сегодня именно тренер Рубина не состоялся. Вот это печально! Это - главная проблема Рубина. Не пора ли переходить на Матч-ТВ или в Академию футбола? ...
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