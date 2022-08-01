Слуцкий объяснил, почему «Рубин» не смог победить «Уфу»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча третьего тура Первой лиги против «Уфы».
- Матч в Казани завершился безголевой ничьей.
- Обе команды набрали 4 очка в 3 турах.
- В прошлом сезоне «Рубин» и «Уфа» выступали в РПЛ.
«Не хватило нам разнообразия в атакующих действиях. Очень много было длинных передач, попытки подбора в свободной зоне.
Хотелось бы, чтобы мы варьировали игровые взаимодействия, в том числе атаковали позиционно, через центральную зону.
Понятно, что она у соперника насыщенная, потому что они играли в два нападающих и игрока середины поля.
Тем не менее разнообразия в атаке нам не хватило, чтобы дожать и выиграть эту игру», – сказал Слуцкий.
Источник: «Спорт-Экспресс»