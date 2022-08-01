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    Слуцкий объяснил, почему «Рубин» не смог победить «Уфу»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча третьего тура Первой лиги против «Уфы».

    • Матч в Казани завершился безголевой ничьей.
    • Обе команды набрали 4 очка в 3 турах.
    • В прошлом сезоне «Рубин» и «Уфа» выступали в РПЛ.

    «Не хватило нам разнообразия в атакующих действиях. Очень много было длинных передач, попытки подбора в свободной зоне.

    Хотелось бы, чтобы мы варьировали игровые взаимодействия, в том числе атаковали позиционно, через центральную зону.

    Понятно, что она у соперника насыщенная, потому что они играли в два нападающих и игрока середины поля.

    Тем не менее разнообразия в атаке нам не хватило, чтобы дожать и выиграть эту игру», – сказал Слуцкий.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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