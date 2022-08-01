«Да всегда нормально судят». Зиньковский доволен работой арбитров в матчах «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский оценил судейство в играх московской команды.

– «Спартак» на неделе встречался с судьями. Ты не присутствовал, но, может, что-то спросил у ребят?

– Я спросил пару моментов по пенальти с «Зенитом». А остальное – так.

– Чувствовал, что сегодня [в матче с «Оренбургом» (4:1)] судейство было другим?

– Да всегда нормально судят. Как по-другому? Разные моменты... Нормально и в прошлых матчах судили.