«Да всегда нормально судят». Зиньковский доволен работой арбитров в матчах «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский оценил судейство в играх московской команды.
– «Спартак» на неделе встречался с судьями. Ты не присутствовал, но, может, что-то спросил у ребят?
– Я спросил пару моментов по пенальти с «Зенитом». А остальное – так.
– Чувствовал, что сегодня [в матче с «Оренбургом» (4:1)] судейство было другим?
– Да всегда нормально судят. Как по-другому? Разные моменты... Нормально и в прошлых матчах судили.
- Зиньковский перешел в «Спартак» этим летом из «Крыльев Советов».
- Команда набрала 7 очков в 3 турах чемпионата.
- Они делят лидерство в лиге с «Зенитом» и ЦСКА.
Источник: «Спорт-Экспресс»