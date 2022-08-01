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    «Да всегда нормально судят». Зиньковский доволен работой арбитров в матчах «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский оценил судейство в играх московской команды.

    «Спартак» на неделе встречался с судьями. Ты не присутствовал, но, может, что-то спросил у ребят?

    – Я спросил пару моментов по пенальти с «Зенитом». А остальное – так.

    – Чувствовал, что сегодня [в матче с «Оренбургом» (4:1)] судейство было другим?

    – Да всегда нормально судят. Как по-другому? Разные моменты... Нормально и в прошлых матчах судили.

    • Зиньковский перешел в «Спартак» этим летом из «Крыльев Советов».
    • Команда набрала 7 очков в 3 турах чемпионата.
    • Они делят лидерство в лиге с «Зенитом» и ЦСКА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +23080

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Тот самый редкий случай, когда судейством игрок доволен.

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      Рейтинг: +1249

      alefreddy 40 минут назад

      а почему кроме Зины много апелляций команд

      0
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      Рейтинг: +3938

      Enter2006 1 час назад

      У каждого своя планка "нормальности". Я считаю что НЕ нормально судят. Это касается всего РПЛ а не какой-то отдельной команды. А от VAR вообще толку почти нет как оказалось.

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      Рейтинг: +16425

      ilichkadr 1 час назад

      "Нормально и в прошлых матчах судили.!?
      Антоша, ты явно в Крыльях застрял. Не понимаешь и не принимаешь генеральную линию свинарника. Будешь наказан.

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