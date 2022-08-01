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  • «Да всегда нормально судят». Зиньковский доволен работой арбитров в матчах «Спартака»

«Да всегда нормально судят». Зиньковский доволен работой арбитров в матчах «Спартака»

1 августа 2022, 08:17
7

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский оценил судейство в играх московской команды.

«Спартак» на неделе встречался с судьями. Ты не присутствовал, но, может, что-то спросил у ребят?

– Я спросил пару моментов по пенальти с «Зенитом». А остальное – так.

– Чувствовал, что сегодня [в матче с «Оренбургом» (4:1)] судейство было другим?

– Да всегда нормально судят. Как по-другому? Разные моменты... Нормально и в прошлых матчах судили.

  • Зиньковский перешел в «Спартак» этим летом из «Крыльев Советов».
  • Команда набрала 7 очков в 3 турах чемпионата.
  • Они делят лидерство в лиге с «Зенитом» и ЦСКА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зиньковский Антон
Комментарии (7)
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ilichkadr
1659334163
"Нормально и в прошлых матчах судили.!? Антоша, ты явно в Крыльях застрял. Не понимаешь и не принимаешь генеральную линию свинарника. Будешь наказан.
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Enter2006
1659334485
У каждого своя планка "нормальности". Я считаю что НЕ нормально судят. Это касается всего РПЛ а не какой-то отдельной команды. А от VAR вообще толку почти нет как оказалось.
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alefreddy
1659335894
а почему кроме Зины много апелляций команд
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DOCTOR PENALTY
1659336413
Тот самый редкий случай, когда судейством игрок доволен.
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RusPlan
1659356075
Похоже, что быстро переобулись, видимо поняли, что оспаривать судейство бесполезно, лучше их расхваливать
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zigbert
1659357606
Когда ошибки арбитров не влияют на результат матча, они воспринимаются не так остро.
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