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    Абаскаль объяснил, почему Игнатов не сыграл за «Спартак» в трех матчах подряд

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча с «Оренбургом» (4:1) объяснил отсутствие в составе команды Михаила Игнатова.

    – Почему Игнатов не выходит даже на замену?

    – Я верю в Игнатова. Мы анализируем его действия. Я верю в его талант. Он часто остается на вторую тренировку. Но у нас есть 11 человек, которые выходят в старте. Он знает, что я ему доверяю. Уверен, когда он получит шанс, то воспользуется им, как нужно.

    • Игнатов – воспитанник «Спартака».
    • В прошлом сезоне РПЛ он провел 22 матча.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13791

      Skull_Boy 24 минуты назад

      Потому что от него нет толку

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      Рейтинг: +32341

      oyabun 40 минут назад

      По игрокам выходящим на поле к Абаскалю много вопросов. Нпример Рыбус - почему он всегда в составе? В первой своей игре подвел команду - удалился, сегодня так обрезал, что чуть гол не привез, хорошо пенальти в итоге отменили. Зиньковский, один из лучщих по своей эфективности, выходит только на 10 мин в конце матча. Умяров косячит по-страшному, но всегда на поле.

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