Абаскаль объяснил, почему Игнатов не сыграл за «Спартак» в трех матчах подряд

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча с «Оренбургом» (4:1) объяснил отсутствие в составе команды Михаила Игнатова.

– Почему Игнатов не выходит даже на замену?

– Я верю в Игнатова. Мы анализируем его действия. Я верю в его талант. Он часто остается на вторую тренировку. Но у нас есть 11 человек, которые выходят в старте. Он знает, что я ему доверяю. Уверен, когда он получит шанс, то воспользуется им, как нужно.